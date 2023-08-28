أبرز تطبيقات الكتب الصوتية لمستخدمي آيفون وأندرويد

تُعد الكتب الصوتية بديلاً مريحًا لأولئك الذين يجدون القراءة مملة، أو الأشخاص الذين يحبون القراءة لكنهم لا يمتلكون الوقت الكافي للجلوس والبدء بقراءة كتاب ورقي أو إلكتروني، إذ سيجدون أن الكتب الصوتية خيارًا ممتازًا لتطوير ثقافتهم أثناء القيام ببعض المهام البسيطة الأخرى.

هناك مجموعة متنوعة من التطبيقات التي توفر مكتبة كبيرة من الكتب الصوتية، وإذا كنت تواجه مشكلة في اختيار تطبيق مناسب، فإليك ستة من أفضل تطبيقات الكتب الصوتية المُتاحة لمُستخدمي هواتف آيفون وأندرويد:

1- تطبيق Amazon Kindle:

Amazon Kindle هي منصة للكتب الإلكترونية وهي الأكثر شعبية في العالم، وتوفر العديد من الكتب الصوتية، ويتوفر تطبيق تابع لها متاح لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد.

ستجد في هذا التطبيق الملايين من الكتب الصوتية وملايين الكتب العادية أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاشتراك في Kindle Unlimited للوصول غير المحدود إلى مليون أو نحو ذلك من الكتب الصوتية بسعر 10 دولارات شهريًا.

تطبيق Amazon Kindle مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Storytel:



يُعد تطبيق (ستوريتل) Storytel واحد من أفضل تطبيقات الكتب الصوتية التي تقدم لك الكتب باللغة العربية والإنجليزية، إذ يتيح لك الاختيار بين المئات من الكتب الصوتية ذات الجودة العالية باللغة العربية، أو الإنجليزية حسب رغبتك، بالإضافة إلى قصص الأطفال وحلقات البودكاست والمسلسلات الصوتية باللهجات العربية التي ينتجها التطبيق.

على سبيل المثال: ستجد سلسلة الدحيحة التي يقدمها صانع المحتوى المصري أحمد الغندور الذي يتميز بتقديم المحتوى العلمي بطريقة بسيطة وشيقة، وسلسلة ونيس الليل التي تقدم لك مجموعة من القصص التي يمكنك سماعها قبل النوم، وسلسلة الفيل التي تقدم حلقات صوتية للتوعية بالصحة النفسية في الوطن العربي، وغيرها الكثير.

يتمتع تطبيق (Storytel) بالعديد من الميزات وأهمها وجود الإصدارات الجديدة من الكتب، كما يوفر لك المشغل جودة صوتية فائقة دون انقطاع، ويتيح لك ضبط سرعة السرد، وإمكانية التحرك بسرعة إلى الأمام أو الخلف، ويدعم التشغيل في الخلفية.

كما يمكنك التصفح حسب قائمة الكتب الخاصة بك من خلال تبويب (Bookshelf) أو البحث في التصنيفات التي تضم 22 قسمًا للكتب.

تطبيق Storytel مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Audible:

يحتوي تطبيق Audible على مجموعة واسعة من الكتب الصوتية والبودكاست الحصري، وستجد جميع العناوين المفضلة لديك من الكتب الصوتية، وهذا التطبيق تابع لمنصة Amazon Kindle.



يوفر هذا التطبيق ميزة الاستماع بدون الاتصال بالإنترنت، ويتطلب الوصول إلى جميع الكتب المتوفرة الاشتراك في الإصدار المدفوع بسعر 10 دولارات شهريًا.

تطبيق Audible مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Audiobooks.com:

يحتوي تطبيق Audiobooks.com مجموعة كبيرة من الكتب الصوتية وأكثر من 700000 بودكاست كما أنه يدعم تنزيل الكتب الصوتية للاستماع إليها بدون الاتصال بالإنترنت.

يمكنك التسجيل في التطبيق وشراء الكتب والاشتراك في الإصدار المدفوع والحصول على بعض الكتب مجانًا كل شهر، بالإضافة إلى الحصول على خصومات على الكتب الأخرى.

تطبيق Audiobooks.com مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Barnes & Noble NOOK:

يوفر تطبيق Barnes & Noble NOOK مكتبة واسعة من الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية للاستمتاع بمحتوى رقمي متنوع. إذ يضم هذا التطبيق أكثر من أربعة ملايين كتاب إلكتروني وروايات مصورة ومجلات وأكثر من 300000 كتاب صوتي، ويَعد التطبيق بتجربة قراءة واستماع غنية وغامرة.

يعزز هذا التطبيق تجربة القراءة بالسماح للمستخدمين بتخصيص أنماط الخط والتباعد بين السطور ولون الخلفية، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل: إمكانية تدوين الملاحظات وإضافة العلامات المرجعية ليتمكن القراء من التفاعل بشكل أعمق مع كتبهم المختارة، بالإضافة إلى توفر خيار لمشاركة المقاطع الصوتية المفضلة مع الأصدقاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومع أن معظم الكتب التي تجدها في هذا التطبيق تتطلب الاشتراك في الإصدار المدفوع لتتمكن من الوصول إليها، إلا أن العديد من الخيارات المجانية متاحة أيضًا.

تطبيق Barnes & Noble NOOK مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

6- تطبيق Google Play Books:

يحتوي تطبيق Google Play Books على مجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، ومن أبرز ميزاته هي إمكانية الوصول إلى جميع الكتب الصوتية دون الحاجة إلى اشتراك شهري.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التنقل داخل الكتب الصوتية باستخدام عناوين الفصول، مما يُسهّل الانتقال إلى أجزاء محددة من الكتاب.

يتزامن نشاطك في هذا التطبيق عبر جميع الأجهزة التي تستخدمها، إذ يمكنك استخدامه من هاتف آيفون ثم الانتقال إلى جهاز آيباد وإكمال المقطع الذي تركته. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا التطبيق CarPlay، مما يجعله خيارًا ممتازًا للاستماع إلى الكتب الصوتية أثناء القيادة.

تطبيق Google Play Books مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.