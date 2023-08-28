آبل تعتزم إجراء تعديلات جوهرية في سلسلة آيباد برو

تعمل آبل على إجراء “تعديلات جوهرية” في سلسلة الأجهزة اللوحية الراقية التابعة لها “آيباد برو”، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن الجيل القادم من أجهزة آيباد برو سيكون الترقية الأكبر لتلك السلسلة منذ عام 2018.

وأفاد التقرير بأن آبل تطلق على أجهزة آيباد برو الأسماء الرمزية: J717 و J718 و J720 و J721، إذ لا زالت قيد التطوير في الوقت الحالي.

وزعم التقرير أن الأجهزة المنتظرة ستعمل بمعالج M3 الذي ستكشف عنه آبل لاحقًا لحواسيب ماك، بالإضافة إلى شاشة من نوع “أوليد” بقياسي 11 و 13 إنشًا.

وبالإضافة إلى ترقية الأجهزة نفسها، تنوي آبل تطوير لوحة المفاتيح التي تطرحها كملحق لأجهزة آيباد لتوفير مساحة أكبر للوحة اللمس استجابةً للانتقادات الموجهة إلى الإصدار الحالي منها، كما ستجعل أجهزة آيباد برو أكثر شبهًا بالحواسيب المحمولة.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن الإصدارات القادمة من تلك الأجهزة بحلول ربيع العام المقبل.

وتطمح آبل من وراء التحسينات الكبيرة التي تنوي توفيرها إلى دفع مبيعاتها من الأجهزة اللوحية التي تشهد تراجعًا في الوقت الحالي.

وتعد إصدارات برو من أجهزة آيباد هي الإصدارات الأرقى والأغلى ثمنًا مقارنةً بباقي الإصدارات، وتسمح مواصفاتها المرتفعة بأداء مهام معقدة كتحرير الصور مقاطع الفيديو عالية الجودة وإنشاء النماذج الثلاثية الأبعاد بتطبيقات احترافية، ومهام أخرى تتجاوز المهام اليومية التقليدية.

ويعتبر الجيل السادس هو الجيل الحالي الأحدث من تلك السلسلة، وقد صدر نهاية العام الماضي بمعالج M2.