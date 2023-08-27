واتساب تختبر ميزة طال انتظارها لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو

أفاد موقع WABetaInfo يوم السبت بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بالدقة الأصلية.

وكان الموقع، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، قد اكتشف في شهر حزيران/ يونيو الماضي في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.12.13 من تطبيق الخدمة لنظام أندرويد ميزة جديدة متاحة لبعض مختبري الإصدار التجريبي، وهي القدرة على إرسال صور عالية الجودة.

وباستخدام تلك الميزة، يمكن للمستخدمين مشاركة الصور بجودة أفضل من ذي قبل. وجاء هذا التحسين كإضافة مرحب بها لأولئك الأشخاص الذين غالبًا ما يشعرون بالإحباط بسبب فقدان تفاصيل الصورة ووضوحها عند إرسال الصور عبر التطبيق.

ومع ذلك، أوضح WABetaInfo سابقًا أنه كان لا يزال هناك ضغط خفيف لهذه الصور، حتى عندما حُفِظت الدقة، ضمن حدودها.

ولكن الموقع رصد الآن في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.18.12 من واتساب التابعة لشركة ميتا أن الخدمة تخطط لجلب إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بالجودة الأصلية.

ونشر الموقع لقطة شاشة توضح أن واتساب تعمل بالفعل على ميزة جديدة لإرسال الصور ومقاطع الفيديو بالجودة الأصلية. وعلى وجه التحديد، ستتوفر نقطة دخول جديدة ضمن قسم اختيار المستندات سيسمح للمستخدمين بسهولة بتحديد الصور ومقاطع الفيديو من معرض التطبيقات الخاص بهم.

وأوضح WABetaInfo أن مشاركة هذه الصور ومقاطع الفيديو ستستمر كمستندات، لكن واتساب تعمل الآن على تسهيل مشاركتها من خلال السماح للمستخدمين بتحديد الوسائط من المعرض دون التنقل عبر قوائم أو مجلدات متعددة.

ويُعتقد أن هذا التحسين مرحب به لمستخدمي واتساب الذين يريدون طريقة أسهل لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو بالجودة الأصلية.

كما يُعتقد أن هذا التغيير السهل الاستخدام يوضح أن واتساب تهتم بجعل مشاركة الوسائط أسهل وأفضل للمستخدمين من خلال الحفاظ على جودة الوسائط دون تغيير.

وقال WABetaInfo إن ميزة إرسال الصور ومقاطع الفيديو بالجودة الأصلية قيد التطوير وستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي من هنا.