هيئة الاتصالات السعودية تعقد النسخة الثالثة من منتدى التقنية الرقمية في أكتوبر المقبل

تعقد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية النسخة الثالثة من (منتدى التقنية الرقمية) Digital Technology Forum تحت شعار (برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر) في الثامن عشر من أكتوبر المقبل بمدينة الرياض.

ويأتي هذا المنتدى برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

تعزيز التحول الرقمي:

تهدف النسخة الثالثة من (منتدى التقنية الرقمية) إلى تسليط الضوء على أبرز فرص سوق البرمجيات وأثرها الإيجابي في تعزيز التحول الرقمي في القطاعات وتمكين نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي.

برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية؛ تعقد الهيئة النسخة الثالثة من #منتدى_التقنية_الرقمية في شهر أكتوبر المقبل. للتسجيل:https://t.co/YXiLmitoM6 pic.twitter.com/ObxAthsuCh — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) August 26, 2023

وأوضحت الهيئة أن المنتدى سيركز بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين على عدد من المحاور الرئيسية التي تتناول تمكين سوق البرمجيات، والبرمجيات وأثرها في تنمية الاقتصاد الرقمي، وفرص ومستقبل البرمجيات في السوق السعودي.

برامج دعم سوق البرمجيات:

سيناقش المتحدثون من خلال الجلسات الحوارية في منتدى التقنية الرقمية برامج دعم سوق البرمجيات، وتمكين البرمجيات لنماذج أعمال الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى أبرز التقنيات الحيوية في المجال.

كما لفتت الهيئة إلى أن نسخة هذا العام سيصاحبها عدد من الإطلاقات لبرامج ومبادرات ومنافسات، سيعلن عنها لاحقًا من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتدعو الهيئة المهتمين والمختصين للتسجيل لحضور المنتدى ومتابعة أعماله، عبر زيارة صفحة المنتدى على موقعها الإلكتروني من خلال هذا الرابط.