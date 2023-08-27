هواوي تطلق سماعات FreeBuds SE 2 في السعودية

أطلقت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية سماعات FreeBuds SE 2، وهي سماعات أذن لاسلكية تقدم كل ما تحتاجه. سواء كنت تفضّل الاستماع إلى الموسيقى، أو مشاهدة مقاطع الفيديو، أو إجراء المكالمات، ستوفر لك سماعة (Huawei FreeBuds SE 2) تجربة صوتية استثنائية بفضل مزاياها العديدة مثل: عمر البطارية الذي يدوم طويلًا، والتصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم، إضافة إلى خاصية الشحن السريع وغيرها المزيد.

تتوفر سماعات (HUAWEI FreeBuds SE 2) الآن في موقع هواوي الرسمي ومتاجر التجزئة المختارة في المملكة العربية السعودية بسعر 189 ريالًا، وتأتي بلونين: أزرق زمردي وأبيض سيراميك.

أهم الميزات في سماعات FreeBuds SE 2 من هواوي:

يمكنك مع سماعات هواوي Huawei FreeBuds SE 2 الاستمتاع بما يصل إلى 40 ساعة من محتوى الموسيقى باستخدام علبة الشحن المشحونة بالكامل. ويمكن أن يدوم شحن السماعات نفسها إلى 9 ساعات بعد عملية شحن واحدة،

كما يمكنك أيضًا الاستمتاع بمدة 3 ساعات من محتوى الموسيقى عند شحن السماعات لمدة 10 دقائق فقط. علاوة على ذلك، تعمل السماعات الجديدة بسلاسة مع أجهزة أندرويد و iOS أيضًا.

وإذا كنت بحاجة إلى شحن البطارية بسرعة، فيمكنك الحصول على 3 ساعات من تشغيل الموسيقى بشحن لمدة 10 دقائق فقط. وهذا يعني أنه ليس عليك الانتظار طويلًا لإكمال جلسة الاستماع الممتعة.

تتميز هذه السماعات الاسلكية وعلبة الشحن بخفة الوزن والحجم الصغير للغاية بحيث يمكنك حملها بسهولة في جيبك أو حقيبتك. تزن كل سماعة أذن حوالي 3.8 جرامات فقط. وتتميز أيضًا بتصميم مفتوح يقلل الضغط على الأذنين حتى تستعملها براحة.

وبفضل دعمها أحدث إصدار من اتصال البلوتوث (Bluetooth 5.3) توفر هذه السماعات اتصالًا سلسًا وموثوقًا مع أجهزتك. ويمكنك إقرانها بسهولة بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو حاسويك المحمول والاستمتاع بتجربة صوتية متواصلة بلا انقطاع. علاوة على ذلك، وتعمل سماعات الأذن هذه بسلاسة مع أجهزة (أندرويد) Android و iOS أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فهي متوافقة مع معيار IP54 لمقاومة الماء والغبار، لذا، سواء كنت تمارس التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية، أو الركض في الحديقة، أو تتنقل تحت المطر، يمكنك استخدام سماعات هواوي Huawei FreeBuds SE 2 دون أي قلق.

وفي حالة فقدان سماعات الأذن، فإن ميزة البحث عن السماعات تتيح لم تشغيل نغمة الرنين لتحديد مكانها بسرعة عندما تكون ضمن النطاق المحدّد.

تحتوي سماعات HUAWEI FreeBuds SE 2 على العديد من الميزات المذهلة بسعر جذاب. لذا، لا تفوت هذه الفرصة لترقية سماعاتك للأفضل. إذا كنت لا تزال تستخدم سماعات أذن سلكية، فأنت تفتقد الراحة التي يمنحها استخدام سماعات الأذن اللاسلكية.