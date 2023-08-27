نظام iOS 17.. ما الجديد في تطبيقي الكاميرا والصور؟

أضافت آبل في نظام iOS 17 الجديد العديد من الميزات إلى تطبيقي الكاميرا والصور التي ستجعل تجربة استخدام هذه التطبيقات أفضل وأكثر متعة، إذ ستتمكن من التقاط الصور في الوضع الأفقي بطريقة أفضل، وسيكون من السهل البحث عن أي صورة وتعرّف المعالم الموجودة فيها، بالإضافة إلى أن تطبيق الصور سيكتشف حيواناتك الأليفة ويضعها في ألبوم خاص.

إليك أبرز الميزات الجديدة في تطبيقي الكاميرا والصور في نظام iOS 17:

أولًا؛ الميزات الجديدة في تطبيق الكاميرا:

إليك أبرز الميزات القادمة إلى تطبيق الكاميرا في نظام التشغيل iOS 17:

1- تسهيل ضبط مستوى الكاميرا:

عندما ترغب في التقاط صورة في الوضع الأفقي (landscape) في نظام iOS 17 ستلاحظ ظهور خط أفقي في منتصف شاشة الكاميرا يُسهّل ضبط مستوى الكاميرا حتى تتمكن من التأكد من أن الصورة مستوية تمامًا قبل التقاطها.

2- تحديثات في ميزة قراءة رمز الاستجابة السريعة:

قدمت آبل ميزة مسح رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) باستخدام تطبيق الكاميرا في هواتف آيفون لأول مرة في نظام iOS 11، ولكن بمجرد مسح الرمز تظهر نافذة الرابط المنبثقة كإشعار مزعج في الجزء العلوي من الواجهة.

وفي نظام iOS 13؛ قامت آبل بوضع الرابط ضمن زر أصفر داخل عدسة الكاميرا نفسها، وقد كان ذلك بمثابة تحسين للطريقة السابقة، ولكن المشكلة التي ظهرت أن هذا الزر الأصفر الذي يتضمن الرابط كان يتحرك أثناء تحريك الكاميرا مما يصعب النقر عليه، وأصبح ذلك مصدر إحباط للكثيرين، لا سيما أولئك الذين لديهم هواتف آيفون كبيرة الحجم.

ولكن في نظام iOS 17؛ توصلت شركة آبل إلى حل شامل لهذه المشكلة يناسب هواتف آيفون جميعها، فالآن عند مسح رمز الاستجابة السريعة في نظام iOS 17 ضوئيًا، سيظهر زر الرابط فورًا في الجزء السفلي من واجهة تطبيق الكاميرا وسيظل ثابتًا مكانه، مما يسهل النقر عليه بإبهامك.

3- دعم الوضع السينمائي:

أضافت آبل واجهة برمجة تطبيقات تتوافق مع الوضع السينمائي (Cinematic API) للتطبيقات التابعة لجهات خارجية، التي ستسمح لتطبيقات الصور والفيديو بتشغيل الفيديوهات المصورة في الوضع السينمائي وتحريرها.

4- تحديثات في تخزين لقطة الشاشة:

إذا أخذت لقطة شاشة في نظام ‌iOS 17‌، فسترى خيار (Save to ‌Photos‌) الذي يحفظ الصفحة كاملة من لقطة الشاشة كصورة. وفي السابق، كانت ميزة أخذ لقطة شاشة لصفحة كاملة تحفظ الصفحة كملف PDF فقط.

ثانيًا؛ أبرز الميزات الجديدة في تطبيق الصور:

بالإضافة إلى الميزات الجديدة في تطبيق الكاميرا، أضافت آبل العديد من الميزات إلى تطبيق الصور، ومنها:

1- إمكانية إنشاء ملصقات متحركة:

باستخدام ميزة عزل الموضوع عن الخلفية، يمكنك تحويل أي صورة التقطتها في وضع (Live) إلى ملصق متحرك يمكن استخدامه في الرسائل والتطبيقات الأخرى. وما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على الموضوع في صورة معينة ثم اختر خيار (إضافة ملصق) Add Sticker، ثم يمكنك إضافة تأثيرات إلى الملصق. وتعمل هذه الميزة أيضًا مع أي صورة ثابتة إذا كنت تريد إنشاء ملصق ثابت.

2- تغييرات في واجهة تحرير الصور:

في واجهة تحرير الصور في نظام iOS 17، نقلت آبل زري Cancel و Done إلى الجهة العلوية من الشاشة، وأصبحت جميع أيقونات أدوات التحرير تحتوي على أوصاف نصية لتوضيح ما تفعله كل أداة.

هناك المزيد من الميزات الأخرى في تطبيق الصور، مثل: تعرّف الحيوانات الأليفة وإضافتها إلى ألبوم (People and Pets)، حيث يمكنك إضافة أسماء حيواناتك الأليفة والوصول بسهولة إلى جميع صورها.

بالإضافة إلى تسهيل اقتطاع أي جزء من الصورة بنقرة واحدة، وغيرها من الميزات التي يمكنك تعرفها في مقال: أبرز الميزات القادمة إلى تطبيق الصور في نظام IOS 17.