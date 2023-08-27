بعد أن واجهت شركة سامسونج منافسة قوية في سوق الهواتف القابلة للطي وأبرزها من شركة موتورولا بهاتفها (Motorola Razr 40 Ultra) أجرت بعض التغييرات في طراز Galaxy Z Flip 5 الأحدث في سلسلة Flip لضمان بقائها في موقع الصدارة في سوق الهواتف القابلة للطي. ومن ناحية أخرى، شهد طراز Galaxy S23 plus بعض الترقيات الطفيفة مقارنةً بطراز +S22.

كلا الهاتفين يقدمان أداءً ممتازًا، وسعرهما متقارب قليلًا، فإذا كنت تفكر في شراء هاتف سامسونج جديد فقد تتساءل أيهما الأفضل لك، ولمساعدتك في الاختيار سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Flip5 و Galaxy S23 plus:

التصميم:

يأتي Galaxy S23 Plus بتصميم أنيق وبسيط، وتظهر حلقات الكاميرات الخلفية منفصلة، فقد أصبحت كل كاميرا محاطة بإطار خاص إذ كانت الكاميرات الثلاثة موجودة في الإطار نفسه في طراز S22 Plus. ويأتي هذا الهاتف مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (+ Gorilla Glass Victus)، وكذلك الظهر يتمتع بحماية من نوع الزجاج نفسه الذي يغطي الشاشة الأمامية، بالإضافة إطار معدني من الألمنيوم يغطي الحافات.

أما هاتف Galaxy Z Flip5 فقد شهد تغييرًا كبيرًا فيما يتعلق بحجم الشاشة الخارجية، التي أصبحت أكبر حجمًا مقارنةً بالطراز السابق، وأصبحت تغطي النصف القابل للطي كاملًا، باستثناء الجزء العلوي الذي يضم العدسات الخلفية المرتبة أفقيًا. وهناك أيضًا مفصل Flex Hinge الجديد الذي يسمح للهاتف بالطي بشكل مسطح تمامًا.

من حيث المتانة، فإن Galaxy S23 Plus هو الفائز، فهو مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP68، مما يعني أنه يمكن غمره تحت الماء حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة دون التعرض لخطر الضرر. أما هاتف Galaxy Z Flip5 فهو مقاوم للماء فقط بحسب معيار IPX8 ومع ذلك فإن ظهره مغطى بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 2 الذي يمنحه أناقة أكثر وقوة إضافية.

من حيث الألوان، يتوفر هاتف Galaxy S23 Plus بأربعة ألوان، وهي: (الأسود) Phantom Black و (الأخضر) Green و(البنفسجي) Lavender و(الأبيض) Cream. أما هاتف Z Flip5 فهو متوفر أيضًا بأربعة ألوان، هي: الأسود الجرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي.

الشاشة:

يضم هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus شاشة من نوع (Dynamic AMOELD 2X) بقياس 6.6 بوصات مع سطوع يبلغ 1750 شمعة، وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا، مما يضمن أن ترفع الشاشة معدل التحديث عند الحاجة فقط.

أما هاتف Galaxy Z Flip5 فهو يضم شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم ميزة (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وتطلق عليها سامسونج اسم Flex Window، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

يمكنك استخدام شاشة Flex Window للتحقق من الإشعارات، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو الرد على الرسائل أو إجراء المدفوعات.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل الهاتفان بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو إصدار مصمم خصوصًا لهواتف سامسونج، ويعدّ هذا المعالج الأسرع والأكثر كفاءة من كوالكوم حتى الآن، حيث يوفر أداءً رائعًا وعمر بطارية ممتاز.

يحتوي هاتف (Galaxy S23 Plus) على بطارية سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

أما هاتف Galaxy Z Flip5 يضم بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم OneUI 5.1 من سامسونج، وسيصل إليهما إصدار أندرويد 14 و OneUI 6.0 في الأشهر الأخيرة من عام 2023.

وقد وعدت سامسونج بتوفير أربعة تحديثات لنظام التشغيل في كلا الهاتفين، مما يعني أنهما سيدعمان نظام أندرويد 17 في عام 2026، مع خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S23 Plus كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وهي مخصصة لتصوير العمق مع تقريب بصري قدره 3x، أما العدسة الثالثة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.

وإذا كنت مهتمًا بتصوير مقاطع الفيديو، فيمكن لنظام الكاميرا الخلفية التقاط فيديو تصل دقته إلى 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بتقنيتي (Auto-HDR)، و(+HDR10)، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند تصوير الفيديو.

يضم هاتف Galaxy Z Flip5 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 و 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 أو 240 إطارًا في الثانية.

والكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة الداخلية الكبيرة، وهي كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يتوفّر هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus في السعودية بسعر يبدأ من 3299 ريالًا سعوديًا. ويتوفّر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي (اللافندر).

يُباع هاتف Galaxy Z Flip5 بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا ، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود الجرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي.

أيهما تختار؟

يقدم كلا الهاتفين أداءً رائعًا ويتمتعان بتصاميم جميلة، وشاشات بمواصفات ممتازة، ونظام كاميرا متطور، بالإضافة إلى أن سعرهما متقارب، وهذا يعني أن الاختيار بينهما سيتعمد بشكل أساسي على تفضيلاتك الشخصية ورغبتك في تجربة استخدام هاتف قابل للطي أو أنك تفضل الهواتف ذات التصميم العادي.

فإذا كنت تفكر في خوض تجربة استخدام جديدة مع الهواتف القابلة للطي، فاختر هاتف Z Flip5 أما إذا كنت تفضل الهواتف العادية فسيكون هاتف Galaxy S23 plus هو الأنسب لك.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy Z Flip5 و Galaxy S23 plus: