مايكروسوفت تحدّث “لانشر” أندرويد بمزايا الذكاء الاصطناعي

حدثت مايكروسوفت مشغل تطبيقات أندرويد الخاص بها “Microsoft Launcher” بإضافة مزايا الذكاء الاصطناعي عبر روبوت بينج.

ويتيح التحديث الجديد لمشغل “مايكروسوفت لانشر” الوصول السريع إلى روبوت بينج، الذي يتيح للمستخدمين الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي اعتمادًا على نموذج GPT-4 من شركة OpenAI.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن مايكروسوفت ستتيح التحديث الجديد أيضًا لأجهزة “سيرفيس دو” التابعة لها، التي تعمل أيضًا بنظام أندرويد.

ويرى المستخدمون أيقونة “بينج شات” في شريط البحث المثبت في الشاشة الرئيسية، أو عند السحب لأسفل للوصول لخاصية البحث.

وعند الضغط على الأيقونة المخصصة، تظهر واجهة “بينج شات” المألوفة في تطبيقات مايكروسوفت الأخرى.

وتسمح التطبيقات من فئة “لانشر” لمستخدمي أجهزة أندرويد بتخصيص أجهزتهم وتغيير طريقة عرض الشاشة الرئيسية والتطبيقات بداخلها، فضلاً عن ميزات إضافية كعرض الأخبار والاختصارات والتقويم وتدوين الملاحظات وغيرها.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت تطبيق المشغل “لانشر” الخاص بها عام 2017 من أجل تمكين المستخدمين من الحصول على واجهتها على الشاشة الرئيسية في أجهزتهم عوضًا عن الشاشة الافتراضية، كما توفر تكاملًا مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى، ويمكن الحصول على أحدث إصدار من المشغل عبر متجر جوجل بلاي.

ونصحت الشركة المستخدمين باستخدام روبوت “بينج شات” داخل متصفح إيدج للاستمتاع لتحسين تجربة الاستخدام.

وعمدت مايكروسوفت إلى إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها المختلفة، كما تعتزم إطلاق مساعد شخصي مستند إلى الذكاء الاصطناعي في نظام ويندوز، ودعم المتصفحات الخارجية عبر إضافات مخصصة في وقتٍ لاحق من العام الجاري.