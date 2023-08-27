كيف تساعدك ساعات سامسونج الجديدة Galaxy Watch6 في مراقبة عاداتك الصحية؟

من منا لا يعلم أن أول الطريق نحو الاهتمام بصحته وسلامته يبدأ بمراقبته لها، وكما يقال إن الصحة خير من الثروة، لذا فكيف يمكننا أن نعرف ما يحتاجه جسمنا وعقلنا من رعاية وعناية؟ وكيف يمكننا أن نتبع نظامًا صحيًا ومتوازنًا يناسب احتياجاتنا اليومية وأهدافنا؟

إن الجواب على هذا التساؤل المهم، يكمن في معصمك! إذ تقدم لك – سلسلة ساعات سامسونج الذكية الجديدة Galaxy Watch6 التي باتت متوفرة في السوق السعودي – المساعدة في مراقبة صحتك بطرق مبتكرة ومتطورة. هذه الساعات تحتوي على مجموعة من المستشعرات والخصائص التي تقيس بيانات عن جسمك وصحتك وتحللها، وتقدم لك نصائح وإرشادات لتحسينها.

ميزة تتبع أطوار النوم:

تُعد ميزة تتبع أطوار النوم إحدى الميزات الفريدة التي تتيحها ساعات Galaxy Watch6، حيث تؤمن شركة سامسونج بأن أفضل طريقة لاكتساب صحة أفضل هو البدء بحصولك على نوم جيد، ويمكنك الحصول على نوم جيد من خلال التركيز على ثلاثة عناصر رئيسية للنوم الأفضل، وهي: فهم أنماط النوم الشخصية، وتبني عادات أفضل، وتهيئة بيئة مثالية للنوم.

وبناءً على الميزات الرائدة للنوم والصحة، تقدم ساعات Galaxy Watch6 الآن تحليلًا عميقًا لعوامل نقاط النوم، بما يشمل: إجمالي وقت النوم، ودورة النوم، ووقت الاستيقاظ، إضافة إلى التعافي البدني والعقلي، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين في فهم جودة النوم التي يحصلون عليها.

ومن خلال رسائل النوم الفردية التي طورتها سامسونج بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للنوم، يحصل المستخدمون على تعليقات مفصلة حول صحة نومهم كل صباح. وتوفر Galaxy Watch6 أيضًا تناسقًا في النوم يوضح مدى اتساق أوقات النوم والاستيقاظ للمستخدم، وعرض رمز حيوان النوم المعين الذي يمثل نوع نومه.

ميزات اللياقة البدنية:

كما تُقدم Galaxy Watch6 ميزات أكثر تخصيصًا للياقة البدنية من خلال معرفة بنية الجسم مع القياسات الجسدية الرئيسية، مثل: العضلات، ومعدل الأيض الأساسي، ونسب الماء والدهون في الجسم، كما تحدد المستويات الخمسة لشدة الجري المثالية لمساعدة المستخدمين على تحديد أهدافهم بدءًا من حرق الدهون إلى التمارين العالية الكثافة.

بالإضافة إلى خاصية Track Run المضافة حديثًا التي تتبع جري المستخدم على المسار، بينما تتيح Custom Workout للمستخدمين تتبع روتين التمارين الخاص لكل مستخدم.

وتحلل خاصية منطقة معدل نبض القلب الجديدة القدرات البدنية الفردية، كما تحدد المستويات الخمسة لشدة الجري المثالية لمساعدة المستخدمين في تحديد أهدافهم بناءً على قدرتهم، بدءًا من حرق الدهون إلى التمارين العالية الكثافة. وإضافة إلى تتبع أكثر من 100 تمرين حالي، تسجل خاصية Track Run المضافة حديثًا جري المستخدم على المسار، بينما تتيح Custom Workout للمستخدمين تبني وتتبع روتين التمارين الخاص لكل مستخدم.

ميزة اكتشاف السقوط:

كما تدعم ساعات Galaxy Watch6 ميزة (اكتشاف السقوط) أثناء التمرين أو عند الوقوف بلا حراك، أو حتى خلال النوم في حالة سقوط المستخدم من السرير. وفي حال رصد احتمال السقوط، ستقوم ساعتك تلقائيًا بتنبيه رقم خدمة الطوارئ أو جهات الاتصال المحددة سابقًا.

وتقدم سامسونج إصدارين في السلسلة وهما: Galaxy Watch6 و Watch6 Classic بترقيات في التصميم مبهرة، حيث إن الإطار أصبح أنحف بنسبة 30% مع إطار دائري أرفع بنسبة 15%، مما يعزز جمال الإطار الدائري المميز.

كما أصبحت شاشاتها أكبر من سابقتها بنسبة 20% مع عرض البيانات بدقة عالية. وتأتي Galaxy Watch 6 بحجمين مختلفين، وهما: 40 مم و 44 مم. أما ساعة Watch 6 Classic تتوفر بأحجام 47 مم و 43 مم.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعات وجود تطبيق واتساب حيث يصبح من السهل على مستخدمي Galaxy Watch البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، من دون الحاجة إلى الخروج من الهاتف.