كل ما تريد معرفته عن واجهة One UI 6 الجديدة من سامسونج .. عاجل

بدأت شركة سامسونج خلال هذا الشهر بإطلاق الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6 التي تستند إلى نظام التشغيل أندرويد 14 لهواتف Galaxy S23 في بعض البلدان، ومن المتوقع أن تطرح سامسونج الإصدار النهائي للواجهة في وقت ما في شهر نوفمبر القادم كما حدث في الإصدارات السابقة.

تعمل سامسونج في واجهة (One UI 6) على تحسين تجربة المستخدم من خلال تصميم أكثر انسيابية وخيارات أوسع للتخصيص، كما تقدم المزيد من السرعة والأمان، ومجموعة كاملة من التحسينات لتطبيقات وميزات سامسونج.

لذلك سنستعرض في هذا المقال أهم الميزات الجديدة التي تقدمها سامسونج في واجهة One UI 6، والهواتف المؤهلة للحصول عليها:

أولًا، أهم الميزات الجديدة في واجهة One UI 6:

1- ميزات جديدة في شاشة القفل والشاشة الرئيسية:

أضافت سامسونج في واجهة One UI 6 هذا العام ميزة جديدة بسيطة في شاشة القفل، وهي القدرة على تغيير موضع ويدجت الساعة حسب ما تريد.

كما أصبح من الممكن الآن تخصيص شاشة القفل بناءً على الوضع، إذ يمكنك إعداد خلفية شاشة مختلفة ومجموعة من الويدجت والتطبيقات في شاشة القفل المرتبطة بوضع معين، وسيُعرض هذا عند تمكين الوضع يدويًا أو بشكل روتيني.

ويختلف الخط الافتراضي أيضًا في شاشة القفل، والشاشة الرئيسية، ولوحة الإعدادات السريعة مقارنةً بإصدار One UI 5.

وفي الشاشة الرئيسية ستجد أن تسميات الأيقونات أصبحت أبسط، إذ تقتصر تسميات أيقونات التطبيقات الآن على سطر واحد للحصول على مظهر أكثر وضوحًا وبساطة، وحذفت سامسونج كلمات مثل: “Galaxy”، و”Samsung” من بعض أسماء التطبيقات لجعلها أقصر وأوضح.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الاقتراحات الذكية مع الويدجت للحصول على توصيات تتناسب بشكل أفضل مع التصميم الحالي لشاشتك الرئيسية.

2- إعادة تصميم لوحة الإعدادات السريعة:

يظل مركز الإشعارات كما هو إلى حد كبير في واجهة (One UI 6)، إذ يوجد ستة إعدادات سريعة للتبديل في الأعلى، ولكن عندما تقوم بالسحب إلى الأسفل في مركز الإشعارات لتكشف عن لوحة الإعدادات السريعة الكاملة، ستجد أن سامسونج أعادت تصميمها بالكامل لتصبح أكثر بساطة وتسهل عليك الوصول إلى الميزات التي تستخدمها بصورة متكررة.

بمجرد السحب إلى الأسفل في مركز الإشعارات لتكشف عن لوحة الإعدادات السريعة الكاملة، سيظهر لك مفتاحان كبيران لتبديل وضع شبكة (الواي فاي) Wi-Fi والبلوتوث بجوار بعضهما، وأسفلهما ستجد مجموعة كبيرة من مفاتيح التبديل الدائرية المألوفة.

وأسفل هذه المجموعة من الإعدادات ستجد شريط التحكم في السطوع، الذي يحتوي الآن على اختصارات لمرشح الضوء الأزرق والوضع المظلم، ثم تجد في الأسفل ميزة (العرض الذكي) Smart View – التي تتيح لك عرض محتوى هاتفك على شاشة التلفاز، وميزة (التحكم في الجهاز) Device control التي تتيح لك التحكم في الأجهزة الذكية المتصلة بالهاتف.

3- الوصول المباشر إلى الإعدادات السريعة:

يمكنك في واجهة One UI 6 الوصول إلى لوحة الإعدادات السريعة المعاد تصميمها بحركة واحدة فقط، وهي التمرير إلى الأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لتخطي مركز الإشعارات والانتقال مباشرة إلى الإعدادات السريعة. وهذه الميزة تشبه ما يمكن فعله في مركز التحكم في نظام iOS.

4- أيقونات أفضل في تطبيق الكاميرا:

لقد تغيرت الأيقونات كلها في تطبيق الكاميرا نحو الأفضل، ففي One UI 5، كانت دقة الصورة وخيارات نسبة العرض إلى الارتفاع في الكاميرا موجودة في قائمة واحدة، ولا يمكنك تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع إذا قمت بتغيير الدقة من 12 ميجابكسل إلى شيء أعلى، مثل: 50 أو 200 ميجابكسل.

ولكن الآن في واجهة (One UI 6) قُسمت هذه الخيارات إلى قائمتين، ويمكنك ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع في الصور على 3:4 أو 9:16 أو 1:1 أو ملء الشاشة، بغض النظر عن خيار الميجابكسل الذي تختاره.

5- ويدجت مخصص للكاميرا:

أصبحت الويدجت في هواتف سامسونج أفضل منذ إصدار واجهة (One UI 4)، وقد تحسنت مع كل إصدار، وواجهة (One UI 6) ليست استثناءً، إذ إنها تقدم ويدجت مخصص جديد للكاميرا. بمجرد تفعيله يمكنك تحديد صورة له أو جعله يستخدم تلقائيًا آخر صورة التقطتها. كما يمكنك من خلاله تحديد مكان حفظ الصور في ألبوم من اختيارك.

6- تصميم جديد للرموز التعبيرية:

لفترة طويلة، كانت سامسونج تمتلك أسوأ الرموز التعبيرية على الإطلاق في لوحة المفاتيح الخاصة بها، ولكن في الواجهة الجديدة قدمت سامسونج تصميمًا جديدًا للرموز التعبيرية، إذ أصبح مظهرها أكثر تعبيرًا، حيث تجاوزت تصميم الرموز التعبيرية من جوجل.

8- تقليل الرسائل غير المرغوب فيها في تطبيق الطقس:

أعادت سامسونج تصميم تطبيق الطقس في One UI 5، ولكن كان هناك شيئًا مزعجًا، وهو الإعلانات غير المرغوب فيها. أثناء تصفحك للتطبيق، كان هناك قسم كبير للأخبار يحتوي على مقاطع فيديو متعلقة بالطقس يعتقد التطبيق أنك مهتم بها. وكانت المشكلة أن الجودة كانت سيئة، ولم تكن مقاطع الفيديو تتعلق أبدًا بالمنطقة أو البلد الذي يعيش فيه المستخدم.

لم تُحذف هذه مقاطع الفيديو المتعلقة بالطقس تمامًا في واجهة (One UI 6)، ولكنها الآن نُقلت في أسفل التطبيق، ويوجد اثنان منها فقط، ولن تعمل إلا إذا قمت بالنقر عمدًا على المكان الصحيح، لذا لم يعد التنشيط غير المقصود يمثل مشكلة بعد الآن.

ثانيًا؛ ما الهواتف المؤهلة للحصول على واجهة One UI 6؟

كما ذكرنا سابقًا؛ أطلقت سامسونج في بداية هذا الشهر الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6 التي تستند إلى نظام التشغيل أندرويد 14 لمستخدمي هواتف سلسلة Galaxy S23، التي تضم ثلاثة هواتف، هي: Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus‎، و Galaxy S23 Ultra.

وبما أن سامسونج جعلت سياسات تحديث نظام التشغيل في هواتفها أكثر شفافية، فقد أصبح الآن من السهل تحديد قائمة الهواتف المؤهلة للحصول الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد وفقًا لتاريخ إطلاقها.

على سبيل المثال، صرحت سامسونج أن هواتفها الرائدة منذ سلسلة Galaxy S21 ستتلقى أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل كما ستحصل على تحديثات الأمان لمدة خمس سنوات، يعني ذلك أن هواتف Galaxy S21 وأي إصدار أحدث ستحصل على نظام أندرويد 14، ومن ثم ستحصل على أحدث إصدار من واجهة سامسونج.

وبالنسبة لهواتف سامسونج القابلة للطي ستحصل هواتف Galaxy Z Fold3، و Galaxy Z Flip3 أو أي إصدار أحدث على نظام أندرويد 14.

ومن المفترض أن تحصل القائمة التالية من هواتف سلسلة Galaxy A هذا العام أو في بداية العام التالي أيضًا على نظام أندرويد 14:

Galaxy A73.

Galaxy A72.

Galaxy A54.

Galaxy A53.

Galaxy A52.

Galaxy A34.

Galaxy A33.

Galaxy A24.

Galaxy A14.

بالإضافة إلى هواتف Galaxy M54، وM53 5G، وM33 5G وM23، وGalaxy F54، وF23 وF14 5G.