فيفو تبدأ إطلاق حاسوبها Pad Air بسعر اقتصادي

بدأت شركة فيفو إطلاق حاسوبها اللوحي الجديد (فيفو باد أير) vivo Pad Air الذي أُعلن عنه في وقت سابق من شهر آب/ أغسطس الجاري.

ويتوفر حاسوب الشركة الصينية الجديد بسعر أرخص مقارنةً بحاسوبها اللوحي الآخر (فيفو باد2) vivo Pad2 الذي أُعلن عنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

ويقدم (فيفو باد أير) شاشة أصغر مقاسها 11.5 بوصة، بالإضافة إلى شريحة ثمانية النوى من نوع (سنابدراجون 870) Snapdragon 870 من شركة كوالكوم، وبطارية بسعة 8,500 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واطًا.

وتأتي شاشة الحاسوب اللوحي الجديد من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بدقة 2,800×1,840 بكسلًا مع دعم معدل تردد عالٍ قدره 144 هرتزًا.

وتأتي الشاشة، التي يبلغ معدل طولها إلى عرضها 3:2، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الخلفية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل ضمن قسم مخصص دائري الشكل.

ويقدم (فيفو باد أير) ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

وبرمجيًا، يعمل الحاسوب بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم الخاصة بفيفو (أوريجين أو إس 3) OriginOS 3، ويدعم الحاسوب العمل مع القلم الإلكتروني (فيفو بنسل2) vivo Pencil2 الذي يُباع منفصلًا، والذي يمكن استخدامه للرسم وكتابة الملاحظات.

ويأتي الحاسوب اللوحي الجديد (باد أير) بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والفضي، والذهبي، ويتوفر الآن في الصين بسعر يعادل 247 دولارًا أمريكيًا فقط لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 357 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت.