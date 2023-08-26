جوجل تجلب ميزة Help Me Write إلى كروم بوك

تستعد جوجل لإطلاق ميزة الذكاء الاصطناعي Help Me Write الهادفة إلى تحسين جودة الكتابات عبر أجهزة كروم بوك.

وتضيف الشركة منذ فترة طويلة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى خدماتها، ولكن التواتر ازداد في هذا الشأن منذ ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتجهز الشركة ميزة الكتابة والتحرير الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأجهزة كروم بوك، مما يتيح للمستخدمين تحسين جودة الكتابات عبر نظام التشغيل بأكمله.

وقدمت جوجل هذه الأنواع من أدوات الكتابة والتحرير المدعومة الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بعض تطبيقاتها الأخرى، مثل جيميل ومحرر المستندات، وذلك لمساعدة المستخدمين على تحسين كتابتهم.

كما حصل تطبيق رسائل جوجل مؤخرا على ميزة Magic Compose للمساعدة في صياغة الردود أو تحريرها. وتسلط هذه التحركات الضوء على تركيز جوجل المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعمل الشركة في الآونة الأخيرة بنشاط على مشروع غير معلن، الذي اكتشف من خلال مستودعات Chromium، ويتضمن أسماء رمزية متعددة، منها Orca و Mako و Manta.

ووفقا للمعلومات، فإن Orca هو الاسم الرمزي لقسم قائمة النقر بزر الفأرة الأيمن الجديد الذي يشغل عند تحرير نص في أي مكان في نظام التشغيل، حيث تفتح Orca بمجرد تفعيلها واجهة مستخدم فقاعية جديدة تعرف باسم Mako، وهي موجودة لتنفيذ ثلاث وظائف رئيسية:

طلب إعادة الكتابة: يطلب نسخة أعاد كتابتها الذكاء الاصطناعي من النص الذي كتبته. الاستعلامات النصية المحددة سابقا: تقدم قائمة بأمثلة للتوجيهات، ومن المفترض أن تطلب إعادة الكتابة في أنماط محددة. إدراج النص المعاد كتابته: تعيد النص الذي كتبه الذكاء الاصطناعي إلى المستند الأصلي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن Manta مسؤول عن إرسال التوجيهات النصية الأصلية إلى خوادم جوجل، التي بدورها ترسل النص المطلوب والمعالج بالذكاء الاصطناعي. ولا يحدث هذا إلا بموافقة صريحة من المستخدم ويتوافق مع سياسة جوجل الحالية لأدوات الكتابة الأخرى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

وتوفر الميزة الجديدة تعديلات متنوعة في الكتابة، مثل التقصير والتفصيل وإعادة الصياغة وإضفاء الطابع الرسمي والرموز التعبيرية، مما يعكس الخيارات المتاحة في ميزة الذكاء الاصطناعي Help Me Write الموجود في جيميل.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة لأنها مدمجة مباشرة في النظام التشغيلي، الأمر الذي يجعلها متاحة عبر معظم التطبيقات. وتشير البيانات إلى أن هذه الميزة حصرية لأجهزة Chromebooks Plus الهادفة إلى تمييز أجهزة كروم بوك العالية الجودة عن النماذج ذات الأسعار المعقولة والموجهة للطلاب.