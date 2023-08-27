إكس تطلق ميزة جديدة تتيح للشركات نشر الوظائف

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس – تويتر سابقًا – ميزة جديدة تتيح للشركات والمؤسسات نشر إعلانات الوظائف على المنصة.

ولا تزال الميزة الجديدة في المرحلة التجريبية، وهي متاحة حاليًا لعدد محدود من حسابات الشركات على المنصة للسماح لها بنشر الوظائف الشاغرة لديها ومساعدتها في عملية التوظيف.

وتطلق إكس على الميزة الجديدة اسم “التوظيف Hiring”، ويرى مراقبون أن تلك الميزة تمكن إكس من منافسة باقي منصات التوظيف عبر الإنترنت، وفي مقدمتها لينكد إن.

وتعطي ميزة نشر الوظائف في إكس الشركات والمؤسسات إمكانية الوصول إلى قطاع عريض من الجمهور المهتم بأعمالها.

وتتيح إكس لأصحاب الحسابات المؤهلة التقدم بطلب عبر الموقع الرسمي من أجل تفعيل ميزة “التوظيف Hiring” في حساباتهم.

ويمكن رؤية الوظائف المتاحة في الحسابات التي تنشرها، كما تتيح إكس للحسابات إمكانية إضافة تفاصيل بشأن المسمى الوظيفي وموقع العمل ونوعه ونطاق الراتب.

جدير بالذكر أن تلك الميزة لا تتوفر إلا لحسابات المؤسسات الموثقة، أما الحسابات الشخصية الموثقة والحسابات العادية فلا يمكنها نشر الوظائف، وبدلًا من ذلك، ستتمكن من البحث عن الوظائف والتقدم إليها.

ويستفيد أصحاب حسابات المؤسسات الموثقة من ميزة نشر الوظائف دون أي تكاليف إضافية على الاشتراك الشهري المدفوع البالغ ألف دولارٍ أمريكي.

وتحصل حسابات الشركات عند الاشتراك في إكس على علامة توثيق ذهبية، وتُعطى منشوراتها الأولوية في الظهور، كما تحصل على دعم فني سريع، بالإضافة إلى مزايا الاشتراك المميز الأخرى كمشاركة منشورات طويلة، ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعتين بجودة عالية، والاستفادة من برنامج مشاركة عائدات الإعلانات وغيرها من الميزات.