أبرز التطبيقات لمساعدتك في تعلم اللغة الإسبانية 

تُعدّ اللغة الإسبانية واحدة من أكثر اللغات تحدثًا في العالم، وتعلم اللغات الجديدة من أفضل الممارسات التي يمكنك القيام بها لزيادة علمك وتحسين ثقافتك وتطوير نفسك، فإذا كنت تفكر في البدء بتعلم اللغة الإسبانية أو أنك تعرف القليل منها وترغب في تطوير لغتك، فسيكون من المفيد الحصول على القليل من المساعدة من تطبيقات تعلم اللغات. إذ يمكن لهذه التطبيقات أن تُسهّل عليك تعلم اللغة الإسبانية وتجعل فترة التعلم أكثر متعة.

إليك بعض أفضل التطبيقات لمساعدتك في تعلم اللغة الإسبانية، سواء كنت مبتدئًا أو أنك تتحدث القليل من الإسبانية:

1- تطبيق Duolingo:

Duolingo هو واحد من أفضل تطبيقات تعلم اللغات المتعددة وليس اللغة الإسبانية فقط. ويركز في تعليم اللغات باستخدام الألعاب وضمن سلسلة من المستويات حتى تتقدم من المستوى المبتدئ إلى المتوسط وما بعده.

يتيح لك هذا التطبيق تعلم أكثر من 30 لغة، منها: الإسبانية وهي من أكثر اللغات شعبية. وباستخدامه ستبدأ بتعلم الأساسيات، مثل: العبارات والكلمات الشائعة، قبل الانتقال إلى العبارات والتراكيب الأكثر تعقيدًا.

يُسهّل هذا التطبيق تعلم اللغة الإسبانية بتقسيم الموضوعات إلى دروس قصيرة مع طرح عدد قليل من الأسئلة. وسيطلب منك ترجمة جملة من الإسبانية إلى الإنجليزية، أو التحدث بجملة باللغة الإسبانية، أو اختيار الخيار الصحيح. كما أنه يتتبع تقدمك، ويمنحك اختبارات في نهاية كل مجموعة من مجموعات الدروس، وهناك لوحة متصدرين تنافسية، حتى تتمكن من التنافس على الصدارة والترقية إلى المستوى التالي.

تطبيق Duolingo مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Memrise:

يوفر تطبيق Memrise مزيجًا من الألعاب والاختبارات ومقاطع الفيديو لمساعدتك في تعلم اللغة الإسبانية. ويركز هذا التطبيق في تعليمك الكلمات والعبارات بدلاً من التركيز في القواعد، مع توفير الفيديوهات والمقاطع الصوتية التي تهدف إلى تعليمك كيفية التحدث كالمتحدثين الأصليين.

ويتيح لك هذا التطبيق أيضًا اللعب بمجموعة متنوعة من الألعاب التعليمية لتحسين مهاراتك باللغة الإسبانية، بالإضافة إلى توفير جلسات النطق (pronunciation sessions) التي تحصل فيها على ملاحظات حول كيفية التحدث باللغة الإسبانية بشكل أفضل.

تطبيق Memrise مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Busuu:

يوفر تطبيق Busuu بطاقات تعليمية تتضمن المصطلحات الأساسية للغة الإسبانية، بالإضافة إلى التمارين المتنوعة التي تعلمك القواعد والكتابة والاستماع والمحادثة. وكما هو الحال مع Duolingo والتطبيقات الأخرى في هذه القائمة، يوفر لك هذا التطبيق الاختبارات الممتعة والألعاب مجموعة متنوعة من المفردات لتسهيل تعلم اللغة.

هذا التطبيق مصمم للمبتدئين والأشخاص ضمن المستوى المتوسط، ويضم مجتمعًا من المتعلمين والمتحدثين الأصليين، مما يعني أنه يمكنك تعلم اللغة بالتحدث بها مع شخص آخر. وللوصول إلى جميع ميزات هذا التطبيق يجب الاشتراك في الإصدار المدفوع بسعر 10 دولارات شهريًا.

تطبيق Busuu مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Rosetta Stone:

Rosetta Stone من أفضل التطبيقات لتعلم اللغة الإسبانية بطريقة ممتعة وجذابة وتفاعلية، وعلى عكس العديد من التطبيقات الأخرى في هذه القائمة، فإن هذا التطبيق يعلم اللغة الإسبانية دون الترجمة إلى لغتك الأم أو أي لغة أخرى، وهذا يعني أنك لن تحصل على أي ترجمة للعبارات الإسبانية إلى اللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى، مما يتيح لك تعلم اللغة الإسبانية بطريقة أفضل دون التركيز في الترجمة إلى لغتك.

يقدم هذا التطبيق مجموعة متنوعة من الدروس والقصص التعليمية، بالإضافة إلى القدرة على أخذ الدروس مع مدرس مباشرة. كما يحتوي على ميزة تعرف الكلام العالية الدقة التي تزودك بتعليقات مفيدة حول كيفية نطقك للكلمات.

تطبيق Rosetta Stone مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق MosaLingua:

صمم منصة (MosaLingua) خبراء في تعلم اللغة باستخدام العديد من المنهجيات الفعالة، إذ يضم التطبيق أكثر من 3500 بطاقة تعليمية للمفردات للكلمات والتعابير والجمل الأكثر فائدة، بما يشمل: النطق الصوتي من متحدثين أصليين باللغة الإسبانية، بالإضافة إلى خيار يتيح لك إضافة البطاقات التعليمية المخصصة.

يعتمد هذا التطبيق على مبدأ تعلم 20% من اللغة التي يمكنك اسخدامها خلال 80% من الوقت، كما يمكنك استخدام تمارين الحوار والمحادثة مع ناطقين أصليين للغة لتحسين كل من فهمك للغة الإسبانية ومهاراتك في التحدث في الوقت نفسه.

يتيح لك التطبيق أيضًا تحديد المدة التي تناسبك لتعلم درس جديد يوميًا – لا يهم إذا كان لديك دقيقتان فقط أو أكثر من 30 دقيقة – كما يعمل في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

تطبيق MosaLingua مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.