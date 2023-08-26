AMD تنافس إنفيديا بأسعار بطاقات الشاشة

كشفت شركة AMD عن بطاقات الرسومات Radeon RX 7800 XT و Radeon RX 7700 XT اللتان تعتمدان على معمارية RDNA3 نفسها مثل بطاقات الرسومات الأخرى من سلسلة Radeon RX 7000.

وتعتمد كلتا البطاقتين على وحدة معالجة الرسوميات الجديدة Navi 32، التي تستخدم تصميمًا للشرائح مشابهًا لتصميم وحدة معالجة الرسوميات Navi 31 الموجودة في Radeon RX 7900 XT و Radeon 7900 XTX، ولكنه يختلف عن التصميم المتجانس لوحدة معالجة الرسوميات Navi 33 الموجودة في Radeon RX 7600.

Radeon RX 7800 XT

تتضمن بطاقة الرسومات 60 وحدة حسابية ومسرعات شعاعية، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 29 بالمئة مقارنة ببطاقة الرسومات 7900 XT. وشهدت وحدات إخراج العرض انخفاضًا أكبر بنسبة 50 بالمئة إلى 96، ولكن تردد اللعبة ازداد من 2000 ميجاهرتز إلى 2124 ميجاهرتز.

وخفضت الشركة ذاكرة GDDR6 إلى 16 جيجابايت، وشهد ناقل الذاكرة انخفاضًا من 320 بت إلى 256 بت، مع انخفاض عرض النطاق الترددي من 800 جيجابايت في الثانية إلى 624 جيجابايت في الثانية. كما انخفضت أيضًا سعة ذاكرة التخزين المؤقت اللانهائية من 80 ميجابايت إلى 64 ميجابايت.

وتتمتع البطاقة بقدرة تبلغ 263 واط، وتحتوي موصلات HDMI 2.1 و DisplayPort 2.1 مع دعم معيار AV1.

وتباع البطاقة بسعر 500 دولار وتتنافس مع بطاقة GeForce RTX 4070 من إنفيديا البالغ سعرها 600 دولار. وتدعي AMD تمتع Radeon RX 7800 XT بسرعة أكبر بنسبة 4 بالمئة في المتوسط عند دقة 1440 بكسل.

وتتضمن البطاقة ذاكرة أكبر بنسبة 33 بالمئة من بطاقة GeForce RTX 4070 مع ناقل ذاكرة أوسع، ولكن بطاقة GeForce RTX 4070 تتمتع بقدرة تبلغ 186 واط، مما يجعلها ذات كفاءة أعلى بشكل ملحوظ من RX 7800 XT.

Radeon RX 7700 XT

تتضمن بطاقة الرسومات 54 وحدة حسابية ومسرعات شعاعية، و 96 وحدة لإخراج العرض، و 2171 ميجاهرتز من تردد اللعبة، وذاكرة GDDR6 بسعة 12 جيجابايت، و 192 بت من ناقل الذاكرة و 432 جيجابايت في الثانية من عرض نطاق ترددي، وذاكرة التخزين المؤقت اللانهائية بسعة 48 ميجابايت، و 245 واط من قدرة البطاقة.

وتباع البطاقة بسعر 450 دولار، وتتنافس مع بطاقة GeForce RTX 4060 Ti من إنفيديا البالغ سعرها 500 دولار. وتدعي AMD تمتع Radeon RX 7700 XT بأداء أكبر بكثير بنسبة 12 بالمئة بالمقارنة ببطاقة إنفيديا.

FidelityFX Super Resolution 3

كشفت AMD أيضًا تفاصيل إضافية حول التقنية القادمة FSR3، وهي نسخة AMD من DLSS3 من إنفيديا. وتتضمن FSR3 تقنية إنشاء الإطارات، التي تسميها الشركة Fluid Motion Frames، وتضاعف معدل الإطارات تقريبًا.

ويوفر هذا، إلى جانب رفع مستوى الدقة الفائقة، نحو ثلاثة أضعاف معدلات الإطارات في ألعاب، مثل Forspoken. وتقدم AMD أيضًا +Anti-Lag، وهي ميزة تعتمد على برنامج التشغيل لتقليل زمن الوصول.

وتتوافق FSR3 مع بطاقات الرسومات من سلسلة Radeon 5000 و Radeon 6000 و Radeon 7000، ولكن توصي AMD باستخدام بطاقات السلسلة Radeon 6000 و Radeon 7000 للحصول على النتائج الأفضل.

وتعمل هذه التقنية أيضًا مع بطاقات إنفيديا، وتدعي AMD دعمها لبطاقات سلسلة GeForce RTX 20 و GeForce RTX 30 و GeForce RTX 40، ولكن لا توجد معلومات حول التوافق مع بطاقات إنفيديا الأقدم أو بطاقات إنتل.