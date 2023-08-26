ويندوز 11 يحصل على صفحة الإعدادات المُعاد تصميمها

تقترب شركة مايكروسوفت من إطلاق صفحة رئيسية جديدة للإعدادات في نظام التشغيل ويندوز 11 تجلب للمستخدمين تجربة ديناميكية وشخصية.

وتوفر هذه الصفحة المعاد تصميمها نظرة عامة على الجهاز، ووصولاً سريعًا إلى الإعدادات الرئيسية، والمساعدة في إدارة حساب مايكروسوفت.

وأضافت الشركة في التحديث المطروح لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر عبر القناة التجريبية صفحة رئيسية تتضمن بطاقات تفاعلية تتيح لك الانتقال بسرعة إلى الإعدادات المختلفة، مثل تخصيص الجهاز وعناصر تحكم البلوتوث واسترداد الحساب والمزيد.

وتعرض الصفحة أيضًا الإعدادات الموصى بها المتغيرة بناءً على أنماط الاستخدام المحددة، مما يوفر لك اختصارات لأي إعدادات تستخدمها أكثر من غيرها، مثل أذونات العرض والصوت والبحث.

وتستخدم مايكروسوفت أيضًا هذه الصفحة الرئيسية الجديدة كوسيلة للإعلان عن بعض خدماتها، حيث يوجد قسم يوضح مقدار التخزين السحابي لديك في OneDrive، بالإضافة إلى بطاقتين مخصصتين لعرض حالات الاشتراك في Microsoft 365 و Xbox.

وبدأت الشركة للمرة الأولى باختبار هذه الميزة لنظام التشغيل ويندوز 11 في شهر يونيو. وقالت مايكروسوفت: “تحتوي القائمة عند الإطلاق على ما يصل إلى سبع بطاقات، ونضيف قريبًا المزيد لتبسيط طريقة إدارة الإعدادات وتوفير الوقت”.

وتستعد مايكروسوفت أيضًا لإطلاق تطبيقها الجديد للنسخ الاحتياطي Windows Backup، الذي قدمته للمرة الأولى في شهر مايو، ويتيح التطبيق لك إجراء نسخة احتياطية للحاسوب عند الاستعداد لاستخدام جهاز جديد.

وبالإضافة إلى جلب إعداداتك الحالية تلقائيًا إلى الحاسوب الجديد عبر Windows Backup، فإن التطبيق ينقل التطبيقات المثبتة عبر سطح المكتب وقائمة ابدأ وشريط المهام.

وتشير مايكروسوفت إلى أنها لن تثبت هذه التطبيقات تلقائيًا ضمن الحاسوب الجديد، ولكنها توفر اختصارات تربطك إما بمتجرها للتطبيقات أو بموقع المطور لإعادة تثبيتها.

وأطلقت مايكروسوفت تحديثًا صغيرًا لميزة الإضاءة الديناميكية، حيث تُستخدم الأداة لمزامنة لونك المميز ضمن ويندوز مع الأجهزة الطرفية ومكونات الحاسوب بالإضافة إلى تعيين ألوان مخصصة لأجهزتك.

وتأتي كل هذه الميزات مع نسخة معاينة ويندوز إنسايدر برقم البناء 22631.2262 المطروحة الآن عبر القناة التجريبية.