مقارنة بين جهازي أمازون Kindle Oasis و Kindle Paperwhite 

إذا كنت محبًا للقراءة والسفر أيضًا، فإن جهاز قراءة الكتب الإلكترونية يُعد خيارًا مثاليًا لك، إذ سيتيح لك الاستفادة من وقتك وقراءة الكتب الموجودة في جدولك بسهولة دون عناء التنقل بالكتب المطبوعة. وتصنع شركة (أمازون) Amazon العديد من أفضل أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية المتاحة في السوق، ولكن تحديد الطراز المناسب لك قد يكون صعبًا. ومن أفضل الأجهزة التي يمكنك التفكير فيها هي: Kindle Oasis و Kindle Paperwhite.

ولمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي Kindle Oasis و Kindle Paperwhite:

التصميم والشاشة:

هناك فرق كبير بين جهازي Oasis و Paperwhite من ناحية التصميم، إذ يتميز طراز Oasis بهيكل مصنوع من الألومنيوم، مع جانب أكثر سمكًا من الجانب الآخر ويحتوي على أزرار مادية للتنقل بين الصفحات، أما طراز Paperwhite فهو مصنوع من البلاستيك، ويأتي مع حافَات عريضة محيطة بالشاشة ولا توجد أزرار مادية.

يتوفر طراز Oasis بلونين هما: الأسود (Graphite)، والذهبي (champagne gold) أما Paperwhite فهو يتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والأخضر (agave green) والأزرق (denim).

يتميز كلا الجهازين بأنهما مقاومان للماء بحسب تصنيف IPX8، مما يعني أنهما يتحملات الأمطار، والغمر إلى عمق يصل إلى 1.9 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى ساعة.

يضم كل من Oasis و Paperwhite شاشات بكثافة تعادل 300 بكسل في البوصة الواحدة، ولكن هناك بعض الاختلافات في المواصفات الأخرى للشاشة، إذ يحتوي Oasis على شاشة أكبر بمقاس 7 بوصات، أما طراز Paperwhite فهو يضم شاشة بمقاس 6.8 بوصات.

يسمح لك كلا الجهازين بتصفية الضوء الأزرق ليلاً باستخدام مصابيح LED هادئة اللون، مما يُحسن تجربة القراءة في الليل، ويتميز Oasis أيضًا بوجود مصابيح LED أكثر من Paperwhite، لذا فهو يوفر المزيد من مستويات الإضاءة.

الأداء والبطارية:

لا تحدد أمازون أنواع المعالجات وسعة ذاكرة الوصول العشوائي في أجهزة كيندل التي تصنعها، لكن جهازي Kindle Oasis و Kindle Paperwhite يتمتعان بأداء جيد ويمكن التنقل بسلاسة بين صفحات الكتب.

لا تذكر أمازون سعة البطارية لتلك الأجهزة، لكنها تذكر عمر البطارية لكل منهما والذي يصل إلى ستة أسابيع من شحنة واحدة وذلك عند استخدامه يوميًا لمدة نصف ساعة.

أما فيما يتعلق بالشحن، فيعتمد جهاز Kindle Oasis على منفذ Micro-USB للشحن، ويستغرق ساعتين فقط للشحن الكامل من شاحن بقدرة 5 واط وما يقارب ثلاث ساعات عند استخدام منفذ USB مع الحاسوب. من ناحية أخرى، يستغرق طراز Kindle Paperwhite حوالي ساعتين ونصف الساعة للشحن بالكامل.

لا يأتي أي من الجهازين مع مكبرات صوت أو منفذ لسماعة الرأس؛ ومع ذلك، يدعم كلاهما تقنية البلوتوث ويدعمان بث الكتب الصوتية المسموعة عبر مكبر صوت منفصل أو سماعات رأس متصلة بالجهاز عبر البلوتوث.

يُعد Oasis هو الطراز الوحيد من أجهزة Kindle الذي يدعم الاتصال الخلوي، والميزة الأخرى البارزة في هذا الطراز هي الأزرار المادية للتحكم في الصفحات وهي مفيدة عند القراءة بيد واحدة، ويتوفر جهاز Oasis بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 8 أو 32 جيجابايت، أما طراز Paperwhite فهو يتوفر بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 8 جيجابايت.

السعر:

يُباع جهاز Kindle Oasis بسعر يبدأ من 170 دولارًا، أما Kindle Paperwhite فهو يُباع بسعر 140 دولارًا.

أيهما تختار؟

في حين أن جهاز Kindle Oasis يحتوي على شاشة أكبر قليلاً ومرشح ضوء أزرق يُضبط تلقائيًا، وأزرار مادية لقلب الصفحات، لكن سعره أعلى من طراز Kindle Paperwhite 2021 الذي يأتي بتصميم أنيق أنحف وأخف من الإصدارات السابقة، وشاشة (خالية من الوهج) glare-free حتى تتمكن من القراءة بشكل مريح لساعات، كما يدعم الجهاز اتصال الواي فاي، وميزة مقاومة المياه، بالإضافة إلى السعر المناسب.

لذا، سيعتمد الاختيار بينهما على تفضيلاتك الشخصية والسعر الذي تفكر في إنفاقه، فإذا كنت تفكر في التصميم الأفضل لطراز Oasis وميزاته الإضافية ولا يهمك السعر فسيكون هذا هو الخيار المناسب لك، أما إذا كان سعر طراز Oasis يعد مشكلة بالنسبة لك، فاختر Paperwhite الذي يقدم تجربة الاستخدام نفسها تقريبًا بسعر أقل.