ما الميزات الجديدة في تطبيق خرائط آبل في نظام iOS 17؟

أضافت آبل ميزات جديدة إلى تطبيق الخرائط (Maps) في نظام التشغيل iOS 17 الجديد. ومع أن التغييرات في تطبيق الخرائط ليست كثيرة مثل بعض التغييرات والإضافات التي توفرت مع إصدارات نظام التشغيل السابقة، ولكنها مفيدة وستُحسّن تجربة استخدام لخرائط آبل بشكل كبير.

إليك أبرز الميزات الجديدة في تطبيق خرائط آبل في نظام iOS 17‌:

1- إمكانية استخدام الخرائط بدون اتصال بالإنترنت:

في نظام iOS 17‌ ستتمكن من تنزيل الخرائط لاستخدامها في وضع عدم الاتصال‌ بالإنترنت، وهو أمر مفيد عندما لا يتوفر اتصال بالإنترنت عبر بيانات الهاتف أو شبكة الواي فاي في منطقة ما. إذ يمكنك حفظ خريطة منطقة معينة في هاتفك، مما يسمح بالوصول إليها في أي وقت حتى بدون اتصال بالإنترنت.

عند حفظ خريطة معينة ستتوفر جميع المعلومات الخاصة بالأماكن الموجودة في الخريطة مثل: ساعات العمل والتقييمات، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل ميزة عرض الاتجاهات، وسيعمل تطبيق الخرائط بشكل كامل كما هو الحال عندما يكون لديك اتصال بالإنترنت، باستثناء معلومات حركة المرور التي تُحدّث لحظيًا.

يمكنك البحث عن أي موقع في تطبيق الخرائط ثم اختيار خيار (تنزيل) Download، وسيؤدي ذلك إلى إظهار واجهة السحب والإفلات حيث يمكنك تحديد حجم الخريطة التي تريد تنزيلها.

تسمح آبل بتنزيل خريطة لمدينة كاملة والمناطق المحيطة بها، وسيظهر حجم كل خريطة نزّلتها، ويعتمد الحجم على المنطقة التي حددتها وما يوجد في تلك المنطقة. وقد يبلغ حجم خرائط المناطق الصغيرة ما يقارب 200 ميجابايت فقط، لكن المناطق الأكبر التي تحتوي على الكثير من الطرق والشركات يمكن أن يصل حجمها إلى 3 جيجابايت أو أكثر.

2- تحذيرات بانقطاع خدمة الاتصال:

إذا كنت تبحث عن اتجاهات لمسار يمر عبر منطقة لا تحتوي على خدمة اتصال خلوية في الغالب، فسيوصي تطبيق الخرائط في نظام iOS 17 بتنزيل الخريطة للاستخدام دون اتصال بالإنترنت.

3- محطات شحن المركبات الكهربائية:

تعرض خرائط آبل في نظام iOS 17 لحظيًا مناطق توفر محطة الشحن على طول الطريق وهي ميزة مفيدة لأصحاب السيارات الكهربائية.

4- تحديث جديد في الواجهة:

عندما تفعل ميزة عرض الاتجاهات خطوة بخطوة، يعرض تطبيق الخرائط في نظام iOS 17 أيقونات قابلة للنقر عليها لاختيار (القيادة) driving أو (المشي) walking أو (النقل العام) transit وخيارات أخرى بدلًا من القائمة المنسدلة. وما تزال بعض الخيارات الأخرى موجودة في القائمة المنسدلة نفسها كما كانت في نظام iOS 16.

5- إمكانية ضبط مستوى الصوت:

في الواجهة التي تعرض الاتجاهات خطوة بخطوة، يمكنك النقر فوق زر (^) للوصول إلى خيار مستوى الصوت (Voice Volume) الجديد الذي يسمح لك بضبط مستوى الصوت للاتجاهات المسموعة. وتتضمن الخيارات (أكثر نعومة) Softer، و(عادي) Normal، و(أعلى) Louder.