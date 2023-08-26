سوني تستحوذ على شركة Audeze للصوتيات

أعلن قطاع الترفيه في شركة سوني عن التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على شركة Audeze الرائدة في مجال الصوتيات وإنتاج السماعات الراقية.

وبحسب البيان الصحفي المشترك للشركتين، فإن هذا الاستحواذ سوف “يقوي جهود قطاع سوني للترفيه من أجل الاستمرار في الابتكار، عندما يتعلق الأمر بالتجربة الصوتية في ألعاب بلايستيشن”.

وذكر البيان أن شركة Audeze ستظل تعمل بشكل مستقل لتطوير منتجات لمنصات متعددة، بجانب الاستفادة من كونها جزءًا من نظام عمل بلايستيشن.

ووفقًا للاتفاق، فإن سوني لن تمنع Audeze من الاستمرار في إصدار منتجاتها الخاصة على منصات أخرى، حيث تطور الشركة سماعات متوافقة مع أجهزة الحاسوب وأجهزة إكس بوكس وغيرها.

ولم يُكشف عن تفاصيل تلك الصفقة، مثل تكلفة الاستحواذ، بسبب التزامات تعاقدية بين كلتا الشركتين.

جدير بالذكر أن شركة Audeze هي شركة متخصصة في صناعة سماعات الرأس العالية الجودة، وقد تأسست عام 2008، ويقع مقرها في سانتا آنا بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتعتبر Audeze رائدة في مجال تقنيات الصوت وتطوير سماعات الرأس التي تستخدم تقنياتها المتقدمة لتحقيق تجربة صوتية استثنائية.

وصرح هيدياكي نيشينو، نائب الرئيس الأول لتجربة المنصات في قطاع سوني للترفيه، قائلًا: “نحن متحمسون لجلب خبرة Audeze إلى نظام عمل بلايستيشن، للبناء على الخطوات الكبيرة التي قطعناها مع تقنية الصوت Tempest 3D في بلايستيشن 5 وسماعة الرأس اللاسلكية Pulse 3D”.

وكشفت شركة سوني قبل عدة أيام عن سماعة الرأس Pulse Elite وسماعة الأذن Pulse Explore، وهما سماعتان لاسلكيتان مخصصتان للألعاب، وموجهتان إلى مستخدمي جهاز بلايستيشن 5، كما تعتزم الشركة إطلاق تحديث للجهاز لإضافة دعم تقنية Dolby Atmos، وذلك ضمن مساعي الشركة لتحسين تجربة الصوت في منصة الألعاب الشهيرة التابعة لها.