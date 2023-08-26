سامسونج تطلق ملحقاتها الصديقة للبيئة في الإمارات

أعلنت شركة سامسونج إطلاق ملحقاتها الجديدة الصديقة للبيئة في أكثر من 40 دولة حول العالم، ومنها الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي، فإن الملحقات التي تطلق عليها اسم “ملحقات أصدقاء البيئة” يدخل في تكوينها مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40%.

وستطلق سامسونج بشكل مبدئي 64 منتجًا من فئة الملحقات الصديقة للبيئة، وتشمل مجموعة من أغطية الحماية وسوارات الساعات الذكية وغيرها.

وعقدت سامسونج شراكات مع مصممين وعلامات تجارية شهيرة حول العالم لتصميم تلك الملحقات، ومنها ديزني ومارفيل، كما اعتمدت على تصميمات لشخصيات بوكيمون وسلسلة أفلام “مينيونز” وفناني البوب الكوري.

وتتوفر ملحقات سامسونج الصديقة للبيئة “Eco-Friends” للهاتفين القابلين للطي جالاكسي زد فليب 5 وجالاكسي زد فولد 5، بالإضافة إلى الجهاز اللوحي جالاكسي تاب S9، وساعة جالاكسي وتش 6، وسماعة جالاكسي Buds 2 برو، وجهاز العرض المنزلي Freestyle.

وأشارت سامسونج إلى أن الملحقات الموجهة إلى هواتفها القابلة للطي تحتوي على وسوم NFC ورموز استجابة سريعة QR من أجل جعل الهواتف تغير خلفياتها لتتماشى مع الأغطية التي توضع عليها.

وبالإضافة إلى الإمارات، ستوفر سامسونج ملحقاتها الجديدة في دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وسنغافورة وجنوب إفريقيا وغيرها.

ومن المنتظر أن تصل تلك الملحقات الأسواق خلال وقتٍ قريب، كما وعدت سامسونج بطرح المزيد من المنتجات وتحديث التصميمات لتلك الفئة من الملحقات التي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي بين المستهلكين.