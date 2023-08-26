ريلمي تكشف عن سماعتها اللاسلكية Buds T300 بسعر منخفض

كشفت شركة ريلمي الصينية عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Realme Buds T300 التي تعتزم طرحها في الأسواق بسعر منخفض.

وتأتي سماعة ريلمي الجديدة بمضخم صوت ديناميكي بحجم 12.4 ميليمترًا لإنتاج صوت صافٍ ومتوازن، على حد زعم الشركة.

وأضافت ريلمي تقنية مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP55، مما يجعل ارتداءها مناسبًا عند التعرق أثناء أداء التمارين الرياضية، كما تدعم خاصية الإلغاء النشط للضوضاء حتى 30 ديسيبل لحجب الأصوات الخارجية، بالإضافة إلى 4 مايكروفونات في كل سماعة من أجل إجراء المكالمات بصوت صافٍ والمساعدة في تقليل تأثير الضوضاء المحيطة.

وتقول ريلمي إن سماعة Buds T300 تدعم خاصية الصوت المكاني التي تولد إحساسًا كأن الصوت يأتي من كافة الاتجاهات، وتدعم السماعة بلوتوث 5.3 للاتصال بالأجهزة، وتزعم ريلمي أن زمن التأخير في السماعة يصل إلى 50 ميلي ثانية عند تشغيل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

ويصل عمر البطارية الإجمالي في سماعة ريلمي Buds T300 إلى 40 ساعة مع علبة الشحن المرفقة، كما تدعم خاصية الشحن السريع التي تجعل السماعة تعمل حتى 7 ساعات عند شحنها لمدة 10 دقائق فقط.

ويمكن التحكم في السماعة عبر اللمس لإيقاف وتشغيل الصوت، والرد على المكالمات وإنهائها، وغيرها من الخيارات، كما توفر ريلمي تطبيقًا يُسمى Realme Link للتحكم في الخصائص الإضافية كمستوى الضوضاء المحيطة وتخصيص التجربة الصوتية للسماعة.

وستطرح ريلمي السماعة بسعر يقل عن 50 دولارًا أمريكيًا، علمًا بأنها متوفرة باللونين الأبيض والأسود.