جوجل تختبر قراءة المقالات بصوت عالٍ في كروم

تختبر شركة جوجل ميزة تحويل النص إلى كلام لوضع القراءة في متصفح كروم لنسخة الحواسيب، حيث تعتبر هذه الميزة مفيدة للاستماع إلى المقالات في المتصفح.

ويساعد وضع القراءة المدمج في متصفح الويب على تنظيم صفحات الويب، ويسمح بقراءة المقالات دون أي إعلانات أو نوافذ منبثقة. وتتمتع الكثير من المتصفحات الشائعة لفترة طويلة بهذه الميزة، إلا أن متصفح كروم أضافها مؤخرًا.

وتجلب جوجل بشكل مستمر الميزات الإضافية إلى وضع القراءة، حيث تختبر خيارًا مفيدًا للقراءة بصوت عالٍ في متصفح كروم، حيث تقرأ الميزة بشكل أساسي المقالة بأكملها، كما لو كنت تستمع إلى كتاب صوتي، مع إمكانات تحويل النص إلى كلام.

وتمتلك العديد من المتصفحات والتطبيقات، مثل Pocket، هذه الميزة، ولكن جوجل تطرحها الآن لمتصفح كروم من خلال قناة Chrome Canary.

ويظهر الآن خيار جديد عند فتح المقال في وضع القراءة ضمن نسخة Chrome Canary عبر جهاز الحاسب، ويمكنك النقر فوق زر التشغيل أعلى المقالة الظاهرة في وضع القراءة حتى تقرأ جوجل المقالة بصوت عالٍ.

ويبدو الإخراج الصوتي آليًا جدًا كما كان الحال في الأيام الأولى لظهور ميزة تحويل النص إلى كلام، بالرغم من امتلاك جوجل للكثير من النماذج الصوتية الأقرب للطبيعية.

وتبدو ميزة القراءة بصوت عالٍ في متصفح كروم بدائية في حالتها الحالية، ويشير هذا بوضوح إلى أنها لا تزال في مراحل التطوير الأولى، وقد تستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح جاهزة للاستخدام.

وتتيح لك المتصفحات الأخرى تغيير سرعة الكلام، والتخطي للأمام في المقالة، وحتى تغيير الصوت. ويحتوي متصفح إيدج من شركة مايكروسوفت على قائمة طويلة من الأصوات الأقرب للطبيعية باللغة الإنجليزية واللغات الإقليمية المختلفة.

ولا تتوفر في الوقت الحالي مثل هذه الخيارات عبر متصفح كروم، ولكن ليس هناك ما يمنع جوجل في المستقبل من إصدار نسخة كاملة الميزات من القراءة بصوت عالٍ.

وبالنظر إلى إمكانات جوجل في تحويل النص إلى كلام بالصوت الطبيعي بمختلف اللغات، فإن ميزة القراءة بصوت عالٍ المضمنة تعتبر مفيدة للمستخدمين الذين يفضلون استيعاب المعلومات من خلال الصوت.

ويمكنك في الوقت الحالي استخدام ملحقات متصفح كروم لإضافة إمكانات القراءة بصوت عالٍ ريثما توفرها الشركة بشكل رسمي.