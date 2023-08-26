أفضل الهواتف المناسبة للألعاب في عام 2023

بسبب ارتفاع تطلعات عشاق ألعاب الفيديو إلى تجربة لعب أفضل وغامرة أكثر، يشهد عالم الهواتف الذكية تطورًا ملحوظًا لتلبية احتياجات هذه الفئة المتزايدة من المستخدمين. إذ تتضمن أفضل الهواتف المناسبة للألعاب العديد من الميزات الرائعة مثل: الشاشات العالية الدقة مع دعم معدل تحديث مرتفع، والمعالج القوي، ونظام تبريد متقدم لمنع ارتفاع حرارة الهاتف أثناء اللعب المكثف، وبطاريات تدوم طويلاً للاستمرار في اللعب لساعات أطول.

في هذا المقال، سنستعرض أفضل الهواتف الذكية للألعاب في عام 2023، وقبل الاختيار منها على التفكير في ميزانيتك، ومدى أهمية الكاميرات والميزات الأخرى المتوفرة في الهاتف، وهل تفضل نظام أندرويد أم iOS، وبمجرد أن تعرف ما هو مهم بالنسبة لك، سيكون من السهل اختيار واحد من تلك الهواتف:

1- هاتف ROG Phone 7:

يحتوي هاتف أسوس ROG Phone 7 على جميع الميزات الخاصة بالألعاب التي تتوقعها من هاتف مناسب للألعاب، ويعمل أيضًا بشكل جيد عند ممارسة المهام الأخرى.

يحتوي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وأكبر ميزة للألعاب هي الأزرار التي تعمل بالموجات فوق الصوتية وتسمى AirTrigger، وتوجد على الجانب الأيسر من الهاتف، ويمكن استخدامها بطريقة مريحة عند حمل الجهاز في الوضع الأفقي أثناء اللعب بألعاب الفيديو.

يعمل هاتف ROG Phone 7 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 الثماني النوى والمُصنّع بتقنية 4 نانوميتر، ويضم نظام تبريد لاستمرار الجهاز بالعمل لفترة أطول دون ارتفاع حرارته.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (AMOLED) بقياس 6.78 بوصات، وبدقة 1080 × 2448 بكسل، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 165 هرتزًا، ويمكن تخفيض معدل التحديث إلى 60 أو 90 أو 120 أو 144 هرتزًا في الإعدادات بحسب كل لعبة، ويخفض تلقائيًا إلى 30 هرتزًا عند تفعيل وضع (always-on) للشاشة لحفظ طاقة البطارية.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 6000 ميلّي أمبير/ الساعة. وهذا يسمح للهاتف بالاستمرار في العمل لفترات طويلة، ويمكنك شحنه سلكيًا بقدرة 65 واطًا، وستصل نسبة الشحن إلى 100% في غضون 42 دقيقة.

يُباع هاتف ROG Phone 7 بسعر 3629 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

2- هاتف Red Magic 8S Pro :

مثل هواتف الألعاب الأخرى، يركز Red Magic 8S Pro في نظام التبريد، إذ يأتي مع نظام تبريد معاد تصميمه لخفض درجات الحرارة أثناء اللعب.

يعمل هاتف Red Magic 8S Pro بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النوى والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: سعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

تعد ZTE بأداء ثابت ومستقر للمعالج بفضل نظام التبريد الجديد ICE 12، الذي يعتمد على معجون حراري ومروحة هوائية لتبديد الحرارة، بالإضافة إلى طبقة من الجرافين تحت الشاشة. وهذا يعني أنه يمكنك اللعب بألعاب الفيديو الثقيلة بشكل مريح دون الشعور بحرارة مرتفعة، وتدعي ZTE أن نظام التبريد المحسن يمكن أن يخفض درجة الحرارة لما يصل إلى 17 درجة مئوية.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 100% في غضون 40 دقيقة.

يأتي هاتف Red Magic 8S Pro بشاشة كبيرة قياسها 6.8 بوصات من نوع (AMOLED) بدقة 1116 × 2480 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتصل درجة السطوع فيها إلى 1300 شمعة.

يُباع هذا الهاتف بسعر 2961 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

3- هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra:

يعد Samsung Galaxy S23 Ultra هاتفًا قويًا يلبي احتياجات أي شخص يحب اللعب بألعاب الفيديو، ويتضمن قلم S الذي يمكن أن يكون هذا مفيدًا لبعض الألعاب. ويضم هذا الهاتف شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي أقصاه 120 هرتزًا، وهي مثالية للألعاب.

يعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو معالج مصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي الرائدة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج.

يدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يضم بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، بحيث تصل نسبة الشحن إلى 65% خلال نصف ساعة، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

وإذا كنت تريد هاتفًا للألعاب ولكنه يتميز بنظام كاميرا متطور فإن S23 Ultra هو خيار مناسب لك، فهو يضم كاميرا رباعية العدسات الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، أما الثانية فهي بدقة 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة 12 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

يبُاع هاتف Galaxy S23 Ultra بسعر 4299 ريالًا سعوديًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

4- هاتف iPhone 14 Pro Max:

إذا كنت تفضل استخدام أجهزة آبل، وتبحث عن طراز آيفون مناسب للألعاب، فإن هاتف iPhone 14 Pro Max هو الخيار المناسب لك.

تتفوق معالجات Apple Bionic على معظم المعالجات التي تعمل بها هواتف أندرويد، وينطبق الأمر نفسه على المعالج الذي يعمل به هاتف آيفون 14 برو ماكس، وهو من نوع (Apple A16 Bionic) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر.

يضم هذا الهاتف شاشة مشرقة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) وبقياس 6.7 بوصات، وبدقة 1290 × 2796 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4323 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 16 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 50% في غضون نصف ساعة.

يُباع هاتف iPhone 14 Pro Max بسعر يبدأ من 4399 ريالًا سعوديًا.