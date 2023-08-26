أبرز تطبيقات اللياقة البدنية لمستخدمي ساعة آبل الذكية 

تُعد ساعة آبل الذكية من الأجهزة الإلكترونية المفيدة بشكل كبير، فبالإضافة إلى إمكانية تلقي الرسائل والمكالمات وتتبع الإشعارات الخاصة بهاتف آيفون المتصل بها، يعتمد عليها معظم الأشخاص لتتبع الأنشطة الرياضية وأهدافهم المتعلقة باللياقة البدنية.

تحتوي ساعة آبل على مجموعة من تطبيقات اللياقة البدنية المدمجة، ولكن هناك بعض الخيارات الأفضل المتوفرة في متجر التطبيقات التي قد تناسبك أكثر بحسب الهدف الذي ترغب في تحقيقه فيما يتعلق باللياقة البدنية. وفيما يلي سنذكر بعض تلك التطبيقات:

1- تطبيق Couch to 5K :

يعد Couch to 5K تطبيقًا ممتازًا لتعليمك كيفية الانتقال من مستوى المشي إلى الركض لمسافات طويلة خلال تسعة أسابيع، إذ يهدف هذا التطبيق إلى تعليم المستخدمين كيفية زيادة المسافة التي يقطعونها أثناء المشي، وزيادة سرعتهم تدريجيًا حتى يتمكنوا من التقدم وإكمال هدف الركض لمسافة خمسة كيلومترات كاملة.

يتضمن التطبيق أربعة مدربين افتراضيين لتحفيزك على الوصول إلى هدفك، بالإضافة إلى وجود رسوم بيانية تُظهر تقدمك وإحصائيات متنوعة مثل: المسافة والسرعة.

تطبيق Couch to 5K مُتاح في آب ستور بسعر خمسة دولارات.

2- تطبيق Carrot Fit :

يوفر تطبيق Carrot Fit روتينًا رياضيًا مدته 7 دقائق يتضمن تدريبات عالية الكثافة، حيث يحصل المستخدمون على 30 ثانية لكل تمرين من التمارين المتوفرة في التطبيق التي يبلغ عددها 12 مع استراحة لمدة 10 ثوانٍ بين كل مجموعة. ويستهدف هذا التطبيق أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام، ويقدم رسائل تحفيزية لمساعدتهم في الاستمرار في التدريب.

تطبيق Carrot Fit مُتاح في آب ستور بسعر خمسة دولارات.

3- تطبيق Gymaholic :

يُعدّ Gymaholic من أبرز التطبيقات لتتبع التدريبات والمجموعات في ساعة آبل، ويتيح لك تتبع أكثر من 360 تمرينًا مختلفًا مثل: التمارين العالية الكثافة HIIT، وتمارين رفع الأوزان، وغيرها من أنواع التمارين التي تُمارسها في صالة الألعاب الرياضية.

وللبدء باستخدامه ما عليك سوى إضافة جميع تفاصيل التمرين الذي تمارسه، وسيمنحك Gymaholic تقريرًا عن كمية الأوزان التي رفعتها، والسعرات الحرارية التي حرقتها، ومتوسط معدل ضربات القلب طوال الوقت.

تطبيق Gymaholic مُتاح في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك في الإصدار المدفوع للوصول إلى جميع الميزات بسعر 32 دولارًا سنويًا.

4- تطبيق Keelo :

Keelo هو تطبيق يوفر خطة تمرين للتدريبات المتقطعة العالية الكثافة (HIIT) المناسبة لأولئك الذين يريدون أن يصبحوا أقوى بشكل أسرع. ويقدم تمارين يومية لكامل الجسم تجمع بين تمارين القوة والتمارين الهوائية، ويمنحك برنامجًا رياضيًا بناءً على سجل التمرين الخاص بك، لذلك فهو يشبه وجود مدرب شخصي افتراضي.

ومع أن هذا التطبيق مجاني للتنزيل والتجربة لفترة محدودة، لكن ستحتاج إلى دفع رسوم الاشتراك السنوية البالغة 108 دولارات لتحقيق أقصى استفادة منه.

تطبيق Keelo مُتاح في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق MapMyRun :

MapMyRun هو تطبيق مفيد للعدائين، إذ يتتبع جميع الإحصائيات التي يحتاجها أي عدّاء مثل: المسافة والمدة والسرعة ومعدل ضربات القلب، كما يقدم أيضًا خطط تدريب متخصصة للمساعدة في تحقيق أهدافك. ويحتوي على ميزة (التتبع المباشر) Live Tracking وهي ميزة أمان مفيدة تسمح للأصدقاء برؤية مكانك بالضبط أثناء الجري.

تطبيق MapMyRun مُتاح في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.