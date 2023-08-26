تقرير: آبل قد تقيد سرعة النقل عبر كابلات آيفون 15

تعتزم شركة آبل تقييد سرعة نقل البيانات عبر كابلات USB C التي ستكون مرفقة مع هواتف آيفون 15 القادمة.

ووفقًا لموقع MacRumors التقني، فإن سرعة نقل البيانات عبر تلك الكابلات ستكون محدودة بمعيار USB 2.0، أي إنها تصل نظريًا إلى 480 ميجابايت في الثانية، وهي السرعة نفسها التي توفرها كابلات Lightning الحالية لهواتف آيفون.

وكانت شائعات سابقة قد أشارت إلى أن سرعة النقل عبر كابلات USB C في إصدارات “برو” من آيفون 15 قد تدعم معيار USB 3.2 أو ‎ثندربولت 3، مما قد يوفر سرعة نقل فائقة تصل نظريًا إلى 40 جيجابايت في الثانية، وهو متاح بالفعل في الإصدارات الأحدث من جهاز آيباد برو.

واستنادًا إلى تلك التقارير، فقد تكون هواتف آيفون 15 برو أسرع في نقل البيانات كمقاطع الفيديو وغيرها من أنواع الملفات مقارنةً بالإصدارات العادية عند استخدام النقل السلكي عبر كابل USB C المرفق.

ومن المنتظر أن تحمل إصدارات آيفون 15 جميعها منفذ USB C ﻷول مرة عوضًا عن منفذ Lightning التقليدي، وهو ما أثار الكثير من التكهنات بشأن زيادة سرعة الشحن ونقل البيانات.

وكانت تقارير أخرى أخيرة قد أفادت بأن كابل USB C الذي سترفقه آبل في علبة شراء سلسلة آيفون 15 سيكون أكثر سُمكًا بنسبة 50%، ومن ثمّ أكثر متانة وأقل عرضة للتلف، كما سيكون أطول بنسبة 50% مقارنةً بكابلات Lightning التي ترفقها آبل مع هواتف آيفون الحالية.

وقد تعمل آبل على جعل تلك الكابلات مضفرة، مما يساهم أيضًا في زيادة متانتها، وكذلك جعل ألوانها متماشية مع ألوان الهاتف المرفقة معها.