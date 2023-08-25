Hugging Face تجذب استثمارات عمالقة التكنولوجيا

جمعت Hugging Face، وهي شركة تقدم أدوات مفتوحة المصدر لتطوير الذكاء الاصطناعي، 235 مليون دولار عبر جولة تمويل جديدة، بحيث وصل تقييم الشركة الناشئة إلى 4.5 مليار دولار.

وساهمت شركات جوجل وأمازون وإنفيديا وسيلزفورس وإنتل وكوالكوم و IBM و AMD في جولة التمويل. وقال كليمنت ديلانج، الرئيس التنفيذي لشركة Hugging Face: “تركز الأموال على توظيف المواهب للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

ووصلت الشركات الناشئة العاملة على نماذج الذكاء الاصطناعي إلى تقييمات عالية حيث تسعى الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية إلى جني الأموال في طفرة الذكاء الاصطناعي، التي بدأت في العام الماضي عندما أطلقت شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت روبوت الدردشة ChatGPT.

ويعكس التقييم الكبير لشركة Hugging Face ومجموعة الداعمين البارزين كيف اكتسب في الأشهر الأخيرة النهج التعاوني لبناء الذكاء الاصطناعي زخمًا، وخاصة بعد إطلاق شركة ميتا لنموذجها اللغوي الكبير Llama، الذي تستخدمه الغالبية العظمى من الشركات مجانًا.

وتطور شركات ناشئة أخرى ذات قيمة عالية في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI أو Cohere، التكنولوجيا بشكل مباشر وتحمي النتائج باعتبارها سرًا تجاريًا، ومن ثم تفرض رسومًا على العملاء للوصول إليها من خلال واجهات برمجة التطبيقات.

وتتيح منصة Hugging Face لمطوري الذكاء الاصطناعي مشاركة التعليمات البرمجية والنماذج ومجموعات البيانات واستخدام أدوات Hugging Face للمطورين لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر بسهولة أكبر.

وتستضيف Hugging Face غالبًا الملفات الكبيرة المتضمنة قوائم الأرقام، التي تمثل قلب معظم نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة.

وطورت Hugging Face بعض نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل BLOOM، ولكن تمثل منصتها منتجها الأساسي، حيث تسمح للمستخدمين بتحميل النماذج وملفاتها الكبيرة.

وعلاوة على ذلك، تطور الشركة سلسلة من الأدوات البرمجية تسمح للمستخدمين بتشغيل النماذج بسرعة، أو تنظيف مجموعات البيانات الكبيرة، أو تقييم أدائها. كما أنها تستضيف بعض نماذج الذكاء الاصطناعي في واجهة الويب حتى يجربها المستخدمون.

ويتشابه نشاط الشركة من حيث الموضوع والممارسة مع منصة GitHub المملوكة لشركة مايكروسوفت، حيث ينشر المبرمجون من جميع أنحاء العالم مشاريعهم أثناء عملهم عليها.

وتطلق شركة Hugging Face على نفسها اسم GitHub للتعلم الآلي، حيث تركز منصة GitHub بشكل كبير على التعليمات البرمجية، في حين تركز Hugging Face بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، وهناك تعاون مشترك بين الطرفين.

وتؤيد Hugging Face الاعتقاد بأن معظم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ترغب في تطوير نماذجها أو تقنياتها، وتحتاج إلى أدوات للقيام بذلك، وتأمل Hugging Face أن يعتمد مطورو الذكاء الاصطناعي عليها بشكل يومي لإنجاز عملهم.

ويستخدم موظفو الشركات الكبرى منصة Hugging Face بنشاط، وهذا أحدث أسباب استثمار تلك الشركات في الشركة الناشئة، التي تتوقع في السنوات المقبلة نمو عدد مطوري البرمجيات العاملين مع نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتعد Hugging Face مستودعًا لأي نموذج للذكاء الاصطناعي، مثل النماذج المولدة للموسيقى أو الصور أو المترجمة للغات، وتستضيف الشركة 500 ألف نموذج مختلف للذكاء الاصطناعي، و250 ألف مجموعة بيانات، ولديها 10 آلاف عميل يدفعون، وتهدف إلى مضاعفة أعدادها ثلاث مرات في عام 2024.

ولا يأتي التمويل الجديد مع وصول خاص إلى الموارد التقنية أو شروط أخرى تجاه الشركات الداعمة، وحققت الشركة في عام 2021 إيرادات بقيمة 10 ملايين دولار، ولديها الآن إيرادات سنوية تتراوح بين 30 مليون دولار و50 مليون دولار.

يشار إلى أن آخر جولة تمويل لشركة Hugging Face كانت في عام 2022، وجمعت التمويل هذا العام بسبب الاهتمام الداخلي، ولأنها وصلت إلى أهدافها التجارية لعام 2023 بحلول الصيف.