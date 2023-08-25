وول مارت وألفابت توسعان مدى التوصيل بالطائرات المسيرة

تخطط شركة وول مارت لعمليات التوصيل بالطائرات المسيرة الأطول حتى الآن من خلال التعاون مع وحدة Wing التابعة لشركة ألفابت في متجرين بمنطقة دالاس.

وقالت وول مارت: “الطائرات المسيرة قادرة على توصيل المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية إلى مسافة تصل إلى عشرة كم من المتاجر”.

وحصلت وحدة Wing على موافقات من إدارة الطيران الفيدرالية لتحليق طائراتها المسيرة خارج نطاق الرؤية البصرية للمشغلين البشريين.

وقالت ألفابت: “تسمح تقنية Wing للمشغلين بالإشراف على النظام من مكان بعيد، مما يعني أنه ليس هناك حاجة إلى تمركز الطيارين في المتاجر أو منازل العملاء”.

وتمثل الشراكة بين وول مارت وألفابت، التي تقتصر في الوقت الحالي على متجرين فقط، توسعًا مهمًا في خدمة الطائرات المسيرة بسبب المدى المتوقع لعمليات التسليم.

وقد تحتاج عمليات التسليم الواسعة النطاق إلى سنوات لكي تشمل جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تضع إدارة الطيران الفيدرالية اللمسات الأخيرة على قواعدها، ولكن مشروع دالاس يُظهر مدى جدية تجار التجزئة في استخدام الطائرات المسيرة لخدمة المتسوقين عبر الإنترنت.

وتبدأ في الأسابيع المقبلة عمليات التسليم من متجر وول مارت في ضاحية فريسكو الواقعة شمال دالاس، على أن يضاف بحلول نهاية العام متجر ثانٍ في المنطقة.

وتتوقع وول مارت أن توفر الطائرات المسيرة تغطية لنحو 60 ألف منزل من الموقعين، وتتاح الخدمة بين الساعة 10:30 صباحًا و6:30 مساءً كل يوم ما عدا الأربعاء، ومن المقرر أن تستغرق عمليات التسليم أقل من 30 دقيقة.

ويمكن للعملاء المحتملين تنزيل تطبيق Wing لمعرفة إذا كانوا مؤهلين أم لا، وتعتبر عمليات التسليم المقدمة عبر التطبيق في البداية مجانية، ولكن قد يتغير ذلك مع تقدم الخدمة.

وتطير طائرات Wing المسيرة بسرعة 105 كم في الساعة، وتستخدم حبلًا لإسقاط البضائع. وقالت ألفابت: “تتعامل الطائرة المسيرة مع العناصر الحساسة، مثل علب البيض، وتضعها في أماكن محددة خارج منازل العملاء”.

ولدى الشركتان مشاريع للتسليم بالطائرات المسيرة في منطقة دالاس. وبدأت Wing في العام الماضي عمليات التسليم من متجر WBA، الذي يخدم العملاء في مدينة فريسكو ومنطقة ليتل إلم القريبة.

وتمتلك وول مارت مراكز التسليم الجوي بالشراكة مع DroneUp، وتنفذان عمليات التسليم في أريزونا وأركنساس وفلوريدا ويوتا وفيرجينيا.

ولدى وول مارت أيضًا مشاريع للتوصيل بالطائرات المسيرة بالشراكة مع Zipline و Flytrex، وتقدم وول مارت خدمة الطائرات المسيرة في 36 متجرًا في سبع ولايات، وقد أكملت أكثر من 10 آلاف عملية تسليم.