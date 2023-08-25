فولكس فاجن تطرح سياراتها الكهربائية ID.7

بدأت شركة فولكس فاجن في تلقي الطلبات السابقة لسيارة السيدان الكهربائية الجديدة ID.7 في أوروبا، وذلك بعد أن بدأت إنتاجها في وقت سابق من هذا الأسبوع في مصنعها الألماني في إمدن.

ويبدأ سعر السيارة الكهربائية الجديدة من نحو 62000 دولار مع ما يصل إلى 621 كيلومترًا من مدى القيادة، مما يجعلها أغلى بكثير من سيارة تسلا Model 3، التي يبدأ سعرها من 46500 دولار.

وتمثل ID.7 العضو السادس والأكبر في عائلة ID من فولكس فاجن، التي تشمل ID.3 و ID.4 و ID.5 و ID.6، وشاحنة الفان الكهربائية ID.Buzz.

وتشمل سيارة السيدان الكهربائية المتوسطة الحجم نسختين، ID.7 Pro و ID.7 Pro S، إلى جانب النسخة الرياضية ID.7 GTX مع نظام الدفع الرباعي الثنائي المحرك والأداء المحسن.

ووفقًا لشركة فولكس فاجن، يمكن للمشترين الآن طلب ID.7 Pro سابقًا مقابل نحو 61600 دولار، حيث زودت الشركة السيارة ببطارية بقدرة 77 كيلوواط ساعي مع ما يصل إلى 621 كيلومترًا من مدى القيادة.

ويولد المحرك الكهربائي المثبت في الخلف قوة 281 حصانًا و 545 نيوتن متر من عزم الدوران، وهناك مساحة كبيرة للركاب داخل المقصورة، بينما تستوعب حجرة الأمتعة ما يصل إلى 532 لترًا في الحجم الإجمالي.

وجهزت فولكس فاجن السيارة بالعديد من ميزات الراحة والتقنية، من ذلك الشاشة الرأسية للواقع المعزز، ونظام الملاحة Discover Pro Max، وعجلات قياسية بقياس 19 بوصة المتميزة بتصميم Hudson، وقفل دون مفتاح، وتشغيل دون مفتاح.

وتأتي ID.7 أيضًا بشكل قياسي مع العديد من ميزات مساعدة السلامة، بما في ذلك مساعدة السفر ومساعدة المسار ومساعدة الطوارئ وتنبيه حركة المرور الخلفية ونظام التحذير عند الخروج. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز سيارة ID.7 Pro بنظام الكاميرا Area View للرؤية بزاوية 360 درجة.

وتطلق شركة فولكس فاجن على سيارتها السيدان اسم بطلة الكفاءة مع تصميم محسّن للديناميكية الهوائية عبر السيارة بأكملها، الأمر الذي يتيح متوسط استهلاك وقود منخفض بين 16.3 و 14.1 كيلوواط ساعي لكل 100 كيلومتر وأكثر من 460 كيلومترًا من مدى القيادة.

ويبلغ طول السيارة نحو خمسة أمتار، إلا أنها تتميز بالمرونة، حيث يبلغ نصف قطر دورانها 10.8 مترًا.

وتعتبر ID.7 السيارة السيدان الكهربائية الأولى المتميزة بفتحات هواء إلكترونية ذكية، التي توزع الهواء بكفاءة في جميع أنحاء المقصورة للتدفئة أو التبريد. وتتناوب فتحة السقف البانورامية الاختيارية المزودة بتقنية الزجاج الذكي بين الحالة المعتمة والشفافة.

ويستطيع العملاء الراغبين بتخصيص السيارة بشكل أكبر الاختيار بين حزم التهجيزات الاختيارية، التي تشمل الحزمة الداخلية، والحزمة الداخلية الإضافية، والحزمة الخارجية، والحزمة الخارجية الإضافية.

وتتضمن الحزمة الداخلية الاختيارية المقاعد المريحة ergoActive مع وظائف الذاكرة والتدليك، ووظيفة الدخول المريح، والإضاءة الخلفية المكونة من 30 لونًا مختلفًا.

وتشتمل الترقية إلى الحزمة الداخلية الإضافية على وسائد هوائية إضافية ونظام الصوت Harman Kardon مع اثني عشر مكبر صوت بالإضافة إلى مكبر صوت مركزي بقوة 700 واط ومكبر صوت رقمي ذو 16 قناة ومضخم صوت.

وتتوفر حزمة خارجية اختيارية مع مصابيح أمامية بتقنية LED المصفوفية، ونوافذ خلفية ملونة، وصندوق أمتعة سهل الفتح والإغلاق بواسطة جهاز استشعار. وتشتمل الحزمة الخارجية الإضافية على التوجيه التقدمي والتحكم المتكيف بالهيكل DCC.

ومن المتوقع في وقت لاحق من هذا العام إطلاق ID.7 Pro S في أوروبا ببطارية تبلغ 86 كيلوواط ساعي ومدى قيادة يصل إلى 700 كيلومترًا.