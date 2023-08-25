سوني تكشف عن جهاز الألعاب المحمول “بلايستيشن بورتال”

كشفت شركة سوني عن جهاز الألعاب المحمول الجديد “بلايستيشن بورتال PlayStation Portal” الذي يتيح تشغيل ألعاب بلايستيشن 5 عن بُعد.

وصممت سوني جهاز بلايستيشن بورتال على شكل وحدة تحكم Dual Sense مع شاشة في المنتصف وأزرار تحكم على الجانبين.

ويمكن توصيل جهاز الألعاب المحمول الجديد بجهاز بلايستيشن 5 لاسلكيًا عبر تقنية واي فاي، ومن خلال خاصية “اللعب عن بُعد” يمكن تشغيل الألعاب المثبتة عليه.

ويتطلب جهاز بلايستيشن بورتال وجود اتصال واي فاي بسرعة لا تقل عن 5 ميجابايت في الثانية، وتقترح سوني توفر اتصال بسرعة 15 ميجابايت في الثانية للحصول على أفضل تجربة لعب على الجهاز.

وأشارت سوني إلى أن مالكي الجهاز المحمول يمكنهم فقط تشغيل الألعاب المثبتة على بلايستيشن 5، إذ لا يدعم الجهاز تشغيل الألعاب السحابية، كما لا يمكن استخدامه للعب بدون اتصال واي فاي.

ويحمل جهاز بلايستيشن بورتال شاشة بقياس 8 إنشات بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، وتشبه أزرار التحكم على جانبي الشاشة وحدة تحكم Dual Sense، مع دعم تقنياتها المميزة مثل الاستجابة اللمسية‎ وتأثيرات التحفيز القابلة للتكيف‎.

ويحتوي الجهاز على سماعات خارجية، ومنفذ 3.5 ميليمتر لتوصيل السماعات السلكية، ولا يدعم الجهاز تقنية بلوتوث، ويستعيض عنها بتقنية “بلايستيشن لينك” التي تعد معيار الاتصال اللاسلكي الجديد الخاص بسوني لتقليل زمن التأخير والحفاظ على جودة الصوت عند الاتصال لاسلكيًا بأجهزة بلايستيشن.

ووعدت سوني بإطلاق الجهاز في الأسواق نهاية العام الجاري بسعر مئتي دولار أمريكي.