سدايا تطلق هاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي في نسخته الثانية

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) النسخة الثانية من هاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، وشركة (نيو نيتف) New Native، وذلك بهدف بناء نماذج مؤهلة للانضمام إلى مسرعة غاية (GAIA) لتسريع الشركات الناشئة.

ويهدف الهاكاثون إلى دعم جميع الفئات التي لديها فكرة أو نموذج أولي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من تحويل هذه النماذج إلى شركات ناشئة وزيادة عدد رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر تقديم العديد من الدورات بإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والدعم الإضافي لتطوير النموذج الأولي والتأكد من جاهزيته، ومنح المستفيد ميزة تنافسية، وكذلك العمل على تطوير القدرات الناشئة في هذا المجال.

كيف يمكنك التسجيل في الهاكاثون؟

سيبدأ الهاكاثون في الساعة السادسة مساءً يوم 31 أغسطس وينتهي في الساعة السادسة مساءً يوم 2 سبتمبر. خلال هذه الفترة، ستحصل على الفرصة للتعلم من الخبراء خلال ورش العمل والنقاشات الرئيسية وجلسات التوجيه.

سيُعقد الهاكاثون عبر منصة lablab.me، ويمكنك التسجيل فيه ابتداءً من الآن، وذلك من خلال الانتقال إلى صفحة الهاكاثون في موقع (lablab.me)، وتسجيل بياناتك.

يمكن لكل من لديه خبرة في الذكاء الاصطناعي المشاركة في الهاكاثون، كما يمكن للأشخاص الذين لديهم أنواع أخرى من الخبرات الذين يرغبون في استكشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عملهم الانضمام أيضًا.

ويمكن للأفراد والفرق التسجيل في هذا الهاكاثون، ويتيح لك الاشتراك في الهاكاثون بناء مجتمع الذكاء الاصطناعي الخاص بك، بعد الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي في السوق.

الجوائز:

تتيح لك المشاركة في هذا الهاكاثون إمكانية الترشح للمشاركة في برنامج مسرعة الذكاء الاصطناعي (غاية) GAIA لتسريع الشركات الناشئة، حيث ستحصل على الإرشاد من قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة لتحويل ابتكار الذكاء الاصطناعي إلى عمل مزدهر، واستثمار بقيمة 100,000 دولار أمريكي.

الجدير بالذكر أن مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي (غاية) GAIA تهدف إلى تحويل الأفكار المبتكرة في الذكاء الاصطناعي لأعمال ناجحة ودعم الشركات الناشئة وتحقيق رؤيتهم وتعزيز نمو الاقتصاد في المملكة من خلال الذكاء الاصطناعي عبر توفير العديد من الخدمات والتمويل والتدريب من قادة المجال ومزودي الخدمات محليًا وعالميًا.