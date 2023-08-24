سامسونج تقترب من إطلاق أداة للذكاء الاصطناعي التوليدي

تعمل سامسونج حاليًا على تطوير أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي استعدادًا لإطلاقها خلال وقتٍ قريب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونشرت صحيفة “كوريا دايلي” الكورية الجنوبية تقريرًا جاء أن أداة سامسونج المنتظرة سوف تشبه روبوت ChatGPT الشهير.

وأضافت الصحيفة أن الأداة لن تكون متاحة لعامة المستخدمين، وإنما ستوفرها سامسونج لموظفيها من أجل رفع الإنتاجية، ومساعدتهم في إنجاز المهام المختلفة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أفادت بأن سامسونج قد عقدت شراكة مع شركة مع شركة الإنترنت الكورية Naver من أجل مساعدتها في إنشاء منصة ذكاء اصطناعي لموظفيها.

وجاءت تلك المبادرة على خلفية انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية بين موظفي سامسونج وسط انتشار شائعات حول حدوث تسريبات لبيانات حساسة دفعت الشركة إلى حظر استخدام تلك الأدوات على موظفيها.

وتهدف الشركة إلى تطوير أداتها الخاصة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديمها كبديل ملائم للموظفين دون مخاوف أمنية من استخدامها.

وتساعد الأداة المنتظرة موظفي سامسونج في بعض مهام العمل مثل كتابة الأكواد البرمجية، ورسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات، وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات، كي هيون كيونج، العمل على أداة الذكاء الاصطناعي في محاضرة ألقاها في جامعة يونسي الكورية خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ومن المتوقع الكشف عن الأداة خلال حدث “Real Summit 2023” في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيبدأ اختبارها داخل الشركة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ثم إطلاقها بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.