سامسونج تطلق ساعة ذكية حصريًا للعرب … عاجل

أعلنت شركة سامسونج اليوم الجمعة إطلاق نسخة الساعة (جالاكسي ووتش6 كلاسيك أسترو) Galaxy Watch6 Classic Astro التي قالت إنها تمثل أول إصدار محدود من ساعات جالاكسي مخصص للمنطقة العربية. و

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها إن هذا الإصدار يُعدّ تكريمًا لإرث المنطقة لإسهاماتها العلمية والمبتكرة، لاسيما في مجال قياس الوقت وعلم الفلك والرياضيات.

وأضافت سامسونج أن النسخة التي ستكون أيضًا الأولى من عدة مجموعات أخرى محدودة الإصدار من الساعات، تهدف إلى ربط الماضي بالمستقبل، وتقديرًا للإنجازات التي قدمها رواد التاريخ بوصفها مصدر إلهام للمبتكرين اليوم.

وتُعد الساعة المستوحاة من المستكشفين وعلماء الفلك في المنطقة، تكريمًا لأولئك الرواد في مختلف مجالات العلوم، حيث صممت لتكون حافزًا على الاستكشاف.

وقالت الشركة إن الساعة ذات الإصدار المحدود تتميز بتصميمها الفريد، كما زودت بإطار أسود دوار يبلغ قطره 47 ملم، وسوف تتوفر في أسواق مختارة في المنطقة العربية.

وقالت سامسونج إن «نسخة Galaxy Watch6 Classic Astro المعاصرة تجسد الروح المركزية لأداة الإسطرلاب في تصميمها، مع إضافة ميزات البرامج الحصرية، مع البوصلة العصرية التي تظهر على القرص، في إشارة إلى هذا الجهاز القديم».

وتتميز الساعة بإظهار المراحل القمرية والشمسية، بما يتيح للمستخدمين تتبع حركات الشمس والقمر من معصمهم مباشرة. وتم تضمين تعقيدات تعقب حركة الشمس كدلالة على الدور المركزي للشمس في الحسابات الفلكية بالاعتماد على الإسطرلاب، لتعكس رحلة الشمس اليومية من شروق إلى غروبها.

وقالت سامسونج إن «تصميم وجه الساعة الذي يرمز إلى قدرات الإسطرلاب في إظهار الوقت والاتجاه ومراحل الشمس والقمر، يعكس الدقة التاريخية مع الجماليات الحديثة. واستوحي تصميم الإطار المحدود من العلوم الفلكية وتكاملها مع التقنية المتقدمة، بعد أن استلهمت من الإسطرلاب التاريخي».

ودون التطرق إلى السعر، قالت سامسونج إن الساعة الذكية الجديدة سوف تتوفر في الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، والأردن، والمغرب، بالإضافة إلى تركيا من غير الدول العربية.