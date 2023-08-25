دروب بوكس تنهي التخزين السحابي غير المحدود

أنهت خدمة استضافة الملفات دروب بوكس مساحة التخزين غير المحدودة في خطتها المتقدمة بعد زيادة النشاط المشبوه، حيث استخدمت مجموعة صغيرة من العملاء كميات هائلة من الموارد القادرة على التسبب بتدهور الخدمة السحابية لبقية العملاء.

وقالت الشركة في تدوينة: “خطة التخزين غير المحدودة أصبحت محددة بنحو 5 تيرابايت لكل مستخدم من العملاء الجدد، وهذه المساحة كافية لحفظ نحو 33 مليون مستند”.

وفي حين أن هذه الخطة مصممة للشركات، إلا أن بعض العملاء استخدموها لتعدين العملات المشفرة، أو تجميع مساحة التخزين مع الغرباء، أو إعادة بيع الخدمة السحابية، وتستهلك هذه الاستخدامات في كثير من الأحيان سعة تخزينية أكبر بآلاف المرات من تلك التي يستهلكها العملاء التجاريون الحقيقيون، مما يهدد بجعل التجربة غير موثوقة لجميع عملاء الخدمة.

وتعد دروب بوكس من شركات التخزين السحابية الأشهر مع أكثر من 18 مليون مستخدم يدفعون، وقد أعلنت في شهر أغسطس عن إيرادات سنوية بقيمة 2.5 مليار دولار، وتوسعت الشركة خارج نطاق التخزين من خلال خدمات إدارة المستندات والأدوات الخاصة بالفيديو.

ويأتي هذا التغيير في أعقاب إجراء شركة جوجل في شهر مايو لتغيير في خطة التخزين السحابي المفتوح، الأمر الذي جعل العديد من مستخدمي جوجل يتجاوزن حدود التخزين ويحتاجون إلى الدفع مقابل السعة الإضافية.

وناقش بعض المستخدمين الانتقال إلى دروب بوكس بعد تلقي مثل هذه التحذيرات. وقالت جوجل: “نبهنا العملاء الذين يستخدمون أكثر من 80 بالمئة من حد الخطة. حدثنا تفاصيل السياسة لنوضح للعملاء المشتركين في هذه الخطة بأنهم يحصلون على 5 تيرابايت من مساحة التخزين السحابي لكل مستخدم مع القدرة على طلب المزيد”.

وفي الوقت الذي أجرت فيه جوجل تغييرات للحد من سعة التخزين، فقد شهدت دروب بوكس خلال الاشهر القليلة الماضية زيادة في الاستخدامات غير المقصودة، الأمر الذي أدى في الأسابيع الأخيرة إلى مواجهة سعة خادم الشركة لضغوط متزايدة.

وبموجب خطة دروب بوكس الجديدة، أصبحت كل تيرابايت إضافية تكلف ثمانية دولارات شهريًا إذا اشتراها العميل سنويًا، بينما تكلف عشرة دولارات شهريًا إذا اشتراها العميل شهريًا.

وقالت الشركة: “يحتفظ المستخدمون الحالييون الذين لديهم أقل من خمسة وثلاثين تيرابايت بالسعة التخزينية الحالية بالسعر نفسه لمدة خمس سنوات”.

ويعتمد عدد أكبر من الأشخاص والشركات على الخدمات السحابية لتخزين الملفات وإدارتها، حيث من المتوقع أن يقفز الإنفاق على التخزين السحابي هذا العام إلى 59.9 مليار دولار، ويصل إلى 127.8 مليار دولار في عام 2027.