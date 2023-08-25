حاسوب آبل التاريخي يباع بمبلغ 223 ألف دولار

أصبحت مجموعة جديدة من عناصر آبل النادرة متاحة للشراء، حيث اشتمل المزاد الأخير على الشيك الثاني الذي كتبته الشركة موقعًا من جوبز ووزنياك، وجهاز Apple-1، وجهاز آيفون أصلي مختوم، والمزيد.

وباعت دار المزادات RR Auction أحد أجهزة الحواسيب الشخصية الأولى التي صنعتها شركة آبل ووقعها المؤسس المشارك للشركة، ستيف وزنياك، في مزاد بأكثر من 223 ألف دولار.

ووفقًا لدار المزادات، أُعيد جهاز Apple-1 إلى حالة التشغيل الكاملة، ويأتي مزودًا بحافظة مخصصة مع لوحة مفاتيح مدمجة ومزود الطاقة.

وأنتج ستيف جوبز وستيف وزنياك على مدى عشرة أشهر تقريبًا من عام 1976 إلى عام 1977 نحو 200 جهاز جهاز Apple-1 في مرآب ستيف جوبز في لوس ألتوس بولاية كاليفورنيا.

وبناءً على هذا النجاح، قدموا جهاز Apple II في عام 1977، الذي أصبح واحدًا من منتجات الحواسيب الصغيرة الأولى الناجحة للغاية في العالم، حيث ساعدت هذه الأجهزة في إطلاق الشركة التي أصبحت في شهر يونيو الشركة العامة الأولى التي تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليون دولار.

وقالت دار المزادات: “بيع الحاسوب في الأصل بمبلغ 666 دولارًا، وكان من المتوقع أن يباع الآن بنحو 200 ألف دولار”. ويحمل حاسوب Apple-1 توقيع Woz، في إشارة إلى ستيف وزنياك، الذي وضع توقيعه على الحاسوب في حدث أقيم في جامعة براينت في عام 2017

وقالت دار المزادات: “اشترى المالك السابق للحاسب جهاز Apple-1 من مالكه الأصلي الذي باعه في عام 1980 معرض لهواة الحاسوب في فرامنغهام بولاية ماساتشوستس، وجرى استخدام الحاسوب طوال الثمانينيات. دخل الحاسوب في وقت سابق من هذا العام عملية إعادة التشغيل بواسطة خبير آبل، كوري كوهين”.

وصمم ستيف جوبز وستيف وزنياك جهاز Apple-1 في الأصل على شكل لوحة دوائر منفردة قابلة للتجميع، ويحتوي جهاز Apple-1 على المعالج الدقيق الأصلي MOS MCS6502 الأبيض النادر.

واشترى أحد هواة جمع الأعمال الفنية، الذي لا يرغب في الكشف عن هويته، الحاسوب، وباعت دار المزادات الإعلان الأصلي المكتوب بخط يد ستيف جوبز لجهاز Apple-1 بنحو 176 ألف دولار في المزاد نفسه.

كما باعت دار المزادات شيكًا مصرفيًا نادرًا موقعًا من ستيف جوبز وستيف وزنياك ومؤرخًا بتاريخ 19 مارس 1976 كتبته شركة آبل لشركة Ramlor أثناء عملها لبناء Apple-1 بأكثر من 135 ألف دولار.