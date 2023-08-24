ميتا تطلق أداة كتابة التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي Code Llama

أعلنت شركة ميتا اليوم الخميس عن إطلاق أداة جديدة اسمها (كود لاما) Code Llama، مبنية على نموذج اللغة الكبير التابع لها (لاما 2) Llama 2، وهي تمتاز بقدرتها على إنشاء التعليمات البرمجية وتصحيح أخطاء البرامج التي كتبها البشر.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها أن (كود لاما) سوف تستخدم ترخيص المجتمع ذاته الذي يستخدمه (لاما 2)، وهي مجانية للاستخدام البحثي والتجاري.

وقالت ميتا إن (كود لاما) قادرة على إنشاء سلاسل من التعليمات البرمجية من المطالبات أو إكمال التعليمات البرمجية، وتصحيح الأخطاء عند الإشارة إلى سلسلة تعليمات برمجية معينة.

وبالإضافة إلى نموذج (كود لاما) الأساسي، أطلقت ميتا إصدارًا متخصصًا بلغة البرمجة (بايثون) Python، اسمه (كود لاما-بايثون) Code Llama-Python، وإصدارًا آخر يُسمَّى (كود لاما-إنستركت) Code Llama-Instrct، يمكنه فهم التعليمات باللغة الطبيعية.

ووفقًا للشركة، فإن كل إصدار محدد من (كود لاما) غير قابل للتبديل، ولا توصي الشركة باستخدام (كود لاما) الأساسي أو (كود لاما-بايثون) لتعليمات اللغة الطبيعية.

وقال ميتا في منشورها: «يستخدم المبرمجون بالفعل نماذج اللغة الكبيرة للمساعدة في مجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من كتابة برامج جديدة إلى تصحيح أخطاء التعليمات البرمجية الموجودة».

وأضافت الشركة: «إن الهدف هو جعل سير عمل المطورين أكثر كفاءة حتى يتمكنوا من التركيز في أكثر الجوانب تركيزًا في الإنسان في وظائفهم».

وتدعي ميتا أن أداء (كود لاما) كان أفضل من نماذج اللغة الكبيرة المتاحة للجمهور بناءً على اختبار الأداء، لكنها لم تُسمِّي على وجه التحديد النماذج التي قارنت بها أداء أداتها.

وقالت الشركة إن (كود لاما) سجلت 53.7 في المئة في معيار التعليمات البرمجية (هيومن إيفال) HumanEval، وكانت قادرةً على كتابة التعليمات البرمجية بدقة بناءً على وصف النص.

وسوف تصدر ميتا ثلاثة مستويات من (كود لاما)، وقالت إن أصغر حجم لها يتناسب مع وحدة معالجة رسومات واحدة لمزيد من المشاريع ذات زمن الوصول المنخفض.

يُشار إلى أن مولدات التعليمات البرمجيات أصبحت أداة مساعدة مهمة للمطورين منذ مدة، وقد أطلقت (جيت هب) GitHub برنامج (كوبايلت) Copilot القائم على نموذج اللغة الكبير (جي بي تي-4) GPT-4 في شهر آذار/ مارس الماضي، وهو يتيح كتابة التعليمات البرمجية والتحقق منها بسرعة.

ويمكن لبرنامج (كوبايلت) من (جيت هب) أيضًا إعادة كتابة التعليمات البرمجية القديمة لتحديثها.

وتمتلك شركة (خدمات أمازون للويب) أيضًا برنامج (كود ويسبرر) CodeWhisperer، الذي يقوم أيضًا بكتابة التعليمات البرمجية والتحقق منها وتحديثها.

وتمتلك شركة جوجل أيضًا أداة لكتابة التعليمات البرمجية في منصة (ألفا كود) AlphaCode، ولكنها لم تُطرح بعد.