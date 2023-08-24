أصدرت شركة سامسونج العام الماضي Galaxy Tab S8 Ultra وهو جهاز لوحي كبير الحجم بشكل لافت مقارنةً بالأجهزة اللوحية بشكل عام، وفي هذا العام، أطلقت جهاز Galaxy Tab S9 Ultra الجديد. وهو طراز مطوّر من S8 Ultra، ويشترك كلاهما في العديد من المواصفات، لكن سامسونج أضافت بعض التحسينات إلى الطراز الأحدث.

ولتتعرف أوجه التشابه والاختلاف بين كلا الجهازين، إليك مقارنة بين جهازي سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra و Galaxy Tab S8 Ultra:

التصميم:

يأتي كل من جهازي Galaxy Tab S9 Ultra و Galaxy Tab S8 Ultra بتصميم جميل وأنيق، ويحتوي كلا الجهازين على شاشة كبيرة بقياس 14.6 بوصة ووزن الطراز الأحدث 732 جرامًا، أما طراز Tab S8 Ultra فهو يزن 726 غرام، ولن تلاحظ هذا الفرق في الوزن لأنه طفيف، وأبعاد كلا الجهازين متطابقة تمامًا وتعادل 326.4 × 208.6 × 5.5 مم.

يأتي كلا الجهازين مع قلم S Pen من سامسونج الذي يُسهل أداء الكثير من المهام، كتدوين الملاحظات، والتصفح، وغيرها، وستلاحظ أن هذا القلم خفيف الوزن ودقته عالية ويمكن شحنه بتثبيته على الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي.

يتميز جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP68، وهي ميزة غير متوفرة في أي جهاز لوحي آخر حتى أجهزة آيباد من آبل. ويعني ذلك أن Tab S9 Ultra يمكنه تحمّل الغمر في الماء في عمق يصل إلى متر ونصف لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

الشاشة:

يأتي جهاز سامسونج اللوحي الرائد الجديد Galaxy Tab S9 Ultra مع شاشة محسنة مقارنة بالطراز السابق، إذ يتميز بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X التي تُظهر صورًا مشرقة وواضحة، وتأتي الشاشة بقياس 14.6 بوصة، وتمتاز بدقة 2960 × 1848 بكسلًا مع دعم ميزة +HDR10، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما جهاز Galaxy Tab S8 Ultra فهو يضم شاشة من نوع Super AMOLED، وتأتي الشاشة بقياس شاشة S9 Ultra نفسه وهو 14.6 بوصة، وبالدقة نفسها وتعادل 2960 × 1848 بكسلًا مع دعم ميزة +HDR10، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 هرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740)، ويتميز هذا المعالج بأنه يوفر أداء أفضل من الإصدارات السابقة.

ويعمل جهاز Galaxy Tab S8 Ultra بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثُماني النُوى، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 هرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يعمل جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و بلوتوث 5.3.

ويحتوي على بطارية سعتها 11200 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، ويتوفر هذا الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، ويمكن زيادتها من خلال فتحة بطاقة microSD المدمجة.

أما جهاز Galaxy Tab S8 Ultra فهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 ويمكن تحديثه إلى أندرويد 13، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و بلوتوث 5.2.

يحتوي على بطارية سعتها تعادل سعة بطارية الطراز الأحدث وتبلغ 11200 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، ويتوفر هذا الجهاز بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال فتحة بطاقة microSD المدمجة.

الكاميرا:

يضم جهاز Galaxy Tab S9 Ultra كاميرا خلفية ثُنائية العدسات، الأساسية واسعة بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، والثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما جهاز Galaxy Tab S8 Ultra فهو يتشابه بشكل كبير مع الطراز الأحدث فيما يتعلق بمواصفات الكاميرا الخلفية، لكن الاختلاف البسيط هو دقة العدسة الثانية الفائقة الاتساع (ultrawide) إذ تبلغ دقتها 6 ميجابكسل، أما باقي المواصفات فهي متطابقة تمامًا.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فقد حافظت سامسونج على المواصفات نفسها في كلا الجهازين، إذ يحتوي كلاهما على كاميرا أمامية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، والثانية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يبدأ سعر جهاز Galaxy Tab S8 Ultra اللوحي من 3999 ريالًا سعوديًا، ويتوفر باللون الأسود (Graphite). ويُباع جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بسعر يبدأ من 4999 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Graphite)، والبيج (Beige).

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لجهازي سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra و Galaxy Tab S8 Ultra: