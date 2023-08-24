كيف يمكن أن تساعدك التكنولوجيا في تقليل التهاب العضلات؟

إذا كنت تعاني من التهاب العضلات بانتظام، فقد يؤثر ذلك سلبًا في جهاز المناعة وصحتك العامة. ومع أنك قد تعتقد أن ممارسة الرياضة يمكن أن يتسبب في المزيد من الألم في العضلات، إلا أن هناك الكثير من التمارين التي يمكن أن تساعدك في تقليله، مثل: نشاط ركوب الدراجات البسيط والتدريب باستخدام شريط مقاومة والمشي الخفيف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدك العديد من التطبيقات والتكنولوجيا الذكية في ممارسة تلك التمارين للتخلص من التهاب وألم العضلات.

إليك بعض الطرق البسيطة التي يمكنك اتباعها للاستفادة من التكنولوجيا لتقليل التهاب العضلات:

1- استخدم تطبيق Sweatcoin لتشجيعك على المشي:

المشي من التمارين الرياضية التي يمكن أن تفيد صحتك بعدة طرق، ومنها المساعدة في تخفيف التهاب العضلات وألمها. لكن بالنسبة لبعض الناس، يتطلب الأمر بعض التشجيع للبدء بممارسته، وهنا يأتي دور تطبيق Sweatcoin.

Sweatcoin هو تطبيق للمشي يمكنك تثبيته في هاتفك، يتتبع خطواتك ونشاطك العام ويمنحك عملة تسمى sweatcoins، والهدف من التطبيق هو تشجيعك على المشي بجمع العملات عند المشي أو الجري ثم استبدالها بمكافآت عبر الإنترنت أو مكافآت مادية أو يمكنك التبرع بتلك العملات لمؤسسة خيرية.

تطبيق Sweatcoin مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- استمتع بركوب الدراجات الخفيفة مثل Echelon EX-8s:

إذا كنت مصابًا بالتهاب العضلات، فمن الأفضل تجنب ركوب الدراجات لمسافات طويلة. ومع ذلك، يمكن أن يساعد ركوب الدراجات لفترات قصيرة في تقليل الالتهاب، كما هو موضح في بحث منشور في مجلة Medicine.

يمكنك تجربة استخدام الدراجة الذكية Echelon EX-8s، التي تأتي بتصميم جذاب، وتحتوي على الكثير من الميزات الرائعة، مثل: الحصص الرياضية المباشرة التي تُعرض أمامك في الشاشة، ومكتبة ضخمة من التدريبات المتنوعة للاختيار منها، وتتميز الشاشة بدقتها العالية، وتأتي هذه الدراجة مع تطبيق مصاحب.

3- استخدم نظارة Holoswim الذكية للسباحة:

بالإضافة إلى كون السباحة نشاطًا بدنيًا منخفض التأثير ويحافظ على صحتك بشكل عام، يمكن أن تساعد السباحة أيضًا في تقليل الالتهاب عند إضافة جلسات السباحة الخفيفة إلى روتين التمرين المعتاد.

وإذا كنت ترغب في تتبع بيانات السباحة لحظيًا وتتبع سرعتك والمسافة التي تقطعها، فاستخدم Holoswim وهي نظارات ذكية للسباحة يمكنك استخدامها في أي مكان تود السباحة فيه، وكل ما عليك فعله هو الاتصال بالتطبيق الخاص بالنظارات، وستُظهر الشاشة احصائياتك أثناء السباحة. بالإضافة إلى ذلك، تتبع Holoswim أيضًا مدة السباحة والسعرات الحرارية المحروقة.

4- ممارسة تدريبات القوة بمساعدة تطبيق Freeletics:

في كثير من الأحيان، يمكن أن تساعد تدريبات القوة في تقليل الالتهاب، ولكن من الأفضل الابتعاد عن أي تدريبات تتضمن الأوزان الثقيلة. وإذا كنت من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مدرب شخصي للتحفيز والاستمرار في التدريب، فيمكنك استخدام تطبيق Freeletics الذي يعمل كمدرب شخصي رقمي.

ولاستخدام هذا التطبيق لإنشاء جدول تمرين مخصص لك، ما عليك سوى الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بأهدافك الصحية والأهداف الخاصة باللياقة البدنية، وتحديد مستوى لياقتك البدنية، وتحديد نوع التدريب الذي ترغب في ممارسته.

ولتقليل التهاب العضلات على سبيل المثال، يوصى باختيار تدريب يعتمد على وزن الجسم فقط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص خطتك بناءً على الأيام التي ترغب في التدرب فيها بالإضافة إلى معدات التمرين المتاحة لديك.

تطبيق Freeletics مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.