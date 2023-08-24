كوالكوم تعلن عن شرائح جديدة لمنصات الألعاب المحمولة

أعلنت كوالكوم تحديث مجموعة معالجاتها المصممة لأجهزة الألعاب المحمولة المخصصة، وقدمت الشركة رسميًا سلسلة Snapdragon G-series المقسمة إلى ثلاث شرائح لمجموعة متنوعة من الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد.

وحصلت الشريحة الرائدة Snapdragon G3x على ترقية تنقلها إلى الجيل الثاني Snapdragon G3x Gen 2، بينما قدمت الشركة أيضًا شرائح Snapdragon G1 Gen1 و Snapdragon G2 Gen1 للأجهزة الرخيصة التي تركز بشكل أساسي على بث الألعاب من السحابة والأجهزة الأخرى.

وصممت الشركة شريحة Snapdragon G1 Gen 1 خصيصًا لأجهزة بث الألعاب المحمولة العاملة دون مروحة مع عمر بطارية يزيد عن 10 ساعات.

وتتميز الشريحة بوحدة المعالجة المركزية الثمانية النواة Kryo ووحدة معالجة الرسومات Adreno A11 إلى جانب اتصال Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.0. وتدعم الشريحة دقة عرض تصل إلى 720 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتشغل Snapdragon G2 Gen1 الأجهزة المخصصة للألعاب المحمولة والسحابية باستخدام وحدة المعالجة المركزية الثمانية النواة Kryo نفسها ووحدة معالجة الرسومات Adreno A21.

وتتمتع شريحة Snapdragon G2 Gen1 باتصال Wi-Fi 6/6E و 5G بفضل مودم Snapdragon X62 5G. وتدعم الشريحة دقة عرض تصل إلى +FHD بمعدل يصل إلى 144 إطارًا في الثانية.

وتشغل شريحة Snapdragon G3x Gen 2 الأجهزة المحمولة الرائدة الهادفة إلى تقديم ألعاب على مستوى الحاسب أثناء التنقل، وتتميز الشريحة بوحدة المعالجة المركزية الثمانية النواة Kryo ووحدة معالجة الرسومات Adreno A32.

وتدعم الشريحة Snapdragon G3x Gen 2 تتبع الأشعة والكاميرا واتصال Wi-Fi 7 و 5G، ويمكنها التعامل مع دقة شاشة تصل إلى +FHD بمعدل تحديث يصل إلى 144 إطارًا في الثانية، وتتميز شريحة كوالكوم بدعم معيار PCIe Gen 4 لأقراص SSD وردود الفعل اللمسية.

وتتعاون شركات AyaNeo وHuaqin وInventec وThundercomm وغيرها من شركات صناعة أجهزة الألعاب المحمولة مع كوالكوم لجلب منتجات جديدة مدعومة بشرائح Snapdragon G-series في وقت لاحق من هذا العام.