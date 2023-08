كروم في iOS يسعى إلى تقديم تجربة شبيهة بسفاري

يختبر متصفح كروم من جوجل السماح للمستخدمين بنقل شريط العناوين إلى أسفل الشاشة في نظام التشغيل (آي أو إس) iOS.

ويأتي هذا الاختبار بعد عامين تقريبًا من نقل آبل شريط علامات التبويب في متصفح سفاري التابع لها إلى الأسفل في الإصدار ذي الرقم 15 من نظام التشغيل (آي أو إس) iOS.

واكتشف المطور وباحث التطبيقات (ستيف موسر) أن متصفح كروم يجري حاليًا مرحلة الاختبار للميزة الجديدة في إصدار (تجريبي) Testflight من التطبيق.

وقال (موسر) في منشور في منصة إكس (تويتر سابقًا) أرفقه بلقطة شاشة: «لقد حدِّث جوجل كروم لنظام التشغيل آي أو إس باستخدام (إعداد المربع المتعدد الاستخدامات السفلي) Bottom Omnibox Setting. وقد أُضيف الآن إلى إصدار Testflight من كروم لنظام التشغيل آي أو إس».

