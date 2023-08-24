كروم في iOS يسعى إلى تقديم تجربة شبيهة بسفاري
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كروم في iOS يسعى إلى تقديم تجربة شبيهة بسفاري

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يختبر متصفح كروم من جوجل السماح للمستخدمين بنقل شريط العناوين إلى أسفل الشاشة في نظام التشغيل (آي أو إس) iOS.

ويأتي هذا الاختبار بعد عامين تقريبًا من نقل آبل شريط علامات التبويب في متصفح سفاري التابع لها إلى الأسفل في الإصدار ذي الرقم 15 من نظام التشغيل (آي أو إس) iOS.

واكتشف المطور وباحث التطبيقات (ستيف موسر) أن متصفح كروم يجري حاليًا مرحلة الاختبار للميزة الجديدة في إصدار (تجريبي) Testflight من التطبيق.

وقال (موسر) في منشور في منصة إكس (تويتر سابقًا) أرفقه بلقطة شاشة: «لقد حدِّث جوجل كروم لنظام التشغيل آي أو إس باستخدام (إعداد المربع المتعدد الاستخدامات السفلي) Bottom Omnibox Setting. وقد أُضيف الآن إلى إصدار Testflight من كروم لنظام التشغيل آي أو إس».

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ويُعد التغيير اختياريًا، ويمكن للمستخدمين تبديل نمط شريط العناوين من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم شريط العناوين في الإصدار التجريبي من كروم.

وإن لم يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدار TestFlight من كروم من رؤية قائمة شريط العناوين، فيمكنهم فعل ذلك عن طريق تمكين علامة: chrome://flags/#bottom-omnibox-steady-state في المتصفح.

ويتيح متصفح سفاري أيضًا للمستخدمين تغيير موضع علامة التبويب من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم سفاري، ثم علامات التبويب، ولكن شريط العناوين الموجود في الأسفل ظل هو الإعداد الافتراضي لمدة عامين.

هذا، ولم تُطرح الميزة الجديدة لمتصفح كروم بعد لجميع المستخدمين، ولكنها ستكون مفيدةً للأشخاص الذين يستخدمون كلا المتصفحين على نحو متقطع للحصول على واجهة موحدة.

كما أن الميزة تُسهِّل الوصول إلى شريط العناوين الموجود في الأسفل بيد واحدة على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

يُشار إلى أنه سبق لجوجل أن أطلقت تجربة مماثلة لمتصفح كروم في نظام  التشغيل أندرويد عام 2020 لكنها أوقفتها في النهاية.

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