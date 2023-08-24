سوني تكشف عن سماعتي Pulse Explore و Pulse Elite لمنصة PS5

أعلنت شركة سوني يوم الأربعاء عن سماعتي الأذن اللاسلكيتين (بولس إكسبلور) Pulse Explore و(بولس إليت) Pulse Elite حيث توضع الأولى داخل الأذن، في حين توضع الأخرى فوق الرأس على الأذن، وهما موجهتان لمستخدمي منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5.

وتعد (بولس إكسبلور) سماعة الأذن اللاسلكية الأولى التي تطورها سوني بنفسها لمنصة (بلاي ستيشن 5)، وسوف تُباع بسعر 199.99 دولارًا أمريكيًا في موعد لم تحدده الشركة بعد.

وقالت سوني في منشور على مدونتها: «يسعدنا مع (بولس إكسبلور) أن نكون من أوائل الشركات التي توفر سماعات أذن لاسلكية لسوق المستهلكين الشامل باستخدام تقنية محول الصوت المغناطيسي المستو». مع العلم أن هذه التقنية هي ميزت أفضل سماعات الأذن من سوني، مثل: WF-1000XM4.

وأضافت الشركة في منشورها: «إن (بولس إكسبلور) هي مجموعتنا الأولى من سماعات الأذن اللاسلكية، التي توفر تجربة صوتية محمولة متميزة مع ميكروفونات مزدوجة وإلغاء الضوضاء المعزز بالذكاء الاصطناعي القادر على تصفية أصوات الخلفية». ووفقًا لسوني، توفر السماعات أيضًا صوتًا مستمرًا بلا فقدان وتأتي مع علبة شحن.

وأشارت سوني إلى أن سماعة الأذن اللاسلكية التي توضع فوق الرأس (بولس إليت) القادمة، التي سوف تُباع بسعر 149.99 دولارًا أمريكيًا، تأتي كشكل متطور من سماعة (بولس ثري دي) Pulse 3D التي أُطلقت مع منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020.

أما الجديد الذي تأتي به هذه السماعة فهو أيضًا الصوت المستمر بلا فقدان، وميكروفون قابل للسحب، وتقنية إلغاء الضوضاء المعزز بالذكاء الاصطناعي لتصفية ضوضاء الخلفية، وتأتي الحزمة أيضًا مع شماعة أو علاقة للشحن.

هذا، ولا يُعرف سوى القليل عن العتاد المحدد داخل سماعات الألعاب الجديدة وسماعات الأذن للألعاب بصرف النظر عن التصميم المادي.