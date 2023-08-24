سامسونج تعمل على هواتف قابلة للطي بأسعار أرخص

تعمل شركة سامسونج على تطوير إصدارات أرخص ثمنًا من هواتفها الذكية القابلة للطي، وفقًا لتقرير أخير نشره موقع “أندرويد سنترال” التقني.

وأفاد الموقع نقلًا عن مسربين بأن سامسونج تختبر إصدارًا قابلًا للطي يحمل اسم “جالاكسي زد FE”، وهي نسخة معدلة ذات سعرٍ أرخص مقارنةً بهواتف جالاكسي زد فولد وزد فليب.

وتشير التوقعات بأن النسخة الأرخص من هواتف سامسونج القابلة للطي قد تصدر العام المقبل بعد إطلاق هواتف جالاكسي زد فولد 6 وفليب 6.

وبحسب أحد المصادر، فإن سامسونج تخطط لإصدار نسخة FE أرخص ثمنًا من هواتفها الرائدة بشكل سنوي، وقد تكون البداية مع هاتف “جالاكسي S23 FE” المتوقع إطلاقه لاحقًا خلال العام الجاري.

وكان درو بلاكارد، نائب رئيس سامسونج لقطاع تسويق الأجهزة المحمولة، قد صرح في وقت سابق بأن الشركة قد تطلق إصدارات أرخص من هواتفها القابلة للطي خلال وقتٍ ما في المستقبل، دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأضاف بلاكارد أن أسعار الهواتف الذكية القابلة للطي سوف تشهد انخفاضًا في نهاية الأمر.

ويبدأ سعر هاتف جالاكسي زد فولد 5 من 1800 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر هاتف جالاكسي زد فليب 5 من 1000 دولارٍ أمريكي، وهما الإصداران الأحدث من سامسونج.

وأشار موقع “تومز جايد” التقني إلى تكهنات تفيد بأن سعر الإصدار الأرخص من الهواتف القابلة للطي لسامسونج سيبدأ من 800 دولارٍ أمريكي.

وتستحوذ الشركة الكورية الجنوبية على الحصة السوقية الأكبر عالميًا في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.