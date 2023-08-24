جوجل تسرع تشغيل التطبيقات في نظام أندرويد

بدأت جوجل إطلاق تحديث جديد لنظام أندرويد يساعد على تشغيل التطبيقات على نحوٍ سريع.

ويستهدف التحديث الجديد مكون “أندرويد رن تايم Android Runtime”، الذي يُشار إليه اختصارًا ART، وهو يمثل بيئة تشغيل تستخدمها تطبيقات أندرويد وبعض خدمات النظام، وتعمل على ترجمة الشفرة المصدرية لتطبيقات أندرويد إلى صيغة معتمدة في جهاز المستخدم قبل تشغيلها.

وبدأت جوجل إطلاق التحديث عبر خدمات جوجل بلاي للأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد 12 فما أحدث.

وتقول جوجل عبر مدونتها الرسمية إن مكون ART يُعد المحرك وراء نظام تشغيل أندرويد، وهو يوفر واجهات برمجة التطبيقات الأساسية التي تعتمد عليها التطبيقات جميعها بالإضافة إلى معظم خدمات النظام.

وأفادت جوجل بأن تحديث ART الجديد سيؤدي إلى تشغيل التطبيقات على نحو أسرع مما هي عليه بنسبة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ التعليمات البرمجية، وتحسين استهلاك الذاكرة العشوائية فضلًا عن الإصلاحات الأمنية.

وأضافت جوجل أن عملية اختبار تحديثات ART للنظام تتضمن “تجميع أكثر من 18 مليون ملف لمختلف التطبيقات، وإجراء اختبارات التوافق، وقياس معايير بدء التشغيل والأداء والذاكرة على مجموعة متنوعة من أجهزة أندرويد”.

وتطرح الشركة تحديثات ART عبر خدمات جوجل بلاي على نحو تدريجي، كما وعدت جوجل بتوفير تلك التحديثات قريبًا إلى الأجهزة العاملة بنظام “أندرويد جو”، وهو إصدار من نظام أندرويد مخصص للأجهزة ذات المواصفات المنخفضة، علمًا بأن التحديثات التي تصدر عبر خدمات جوجل بلاي يجري تنزيلها وتثبيتها على الأجهزة بشكل تلقائي دون تدخل من المستخدمين.