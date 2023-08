جهاز أوبو باد2 الجديد يرسم مستقبل الأجهزة اللوحية حول العالم 

أطلقت شركة أوبو جهاز (أوبو باد2) Oppo Pad2 اللوحي، أحدث جهاز لوحي لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقدم شاشة متميزة بأبعاد 7:5، وواجهة استخدام وتشغيل محسنة، ويعمل جهاز أوبو باد2 اللوحي بمعالج (MediaTek Dimensity 9000) الرائد ليضع معايير جديدة للأجهزة اللوحية حول العالم.

يعد جهاز أوبو باد2 اللوحي أول جهاز لوحي مزود بشاشة عرض تأتي بأبعاد 7:5، وهي نسبة مشابهة لأبعاد شاشات الحاسوب المحمول وورق A4، والكتب، ليقدم للمستخدمين تجربة قراءة مريحة ومألوفة.

فيما يوفر الجهاز أيضًا مساحة مشاهدة موسعة بنسبة %10 تقريبًا وذلك مقارنة بأجهزة أندرويد اللوحية التقليدية التي تأتي بأبعاد 16:10، كما يتناسب مستوى العرض إلى الارتفاع هذا مع وضع المشاهدة عبر الشاشة الكاملة أو عند تقسيم الشاشة، مما يوفر لك استخدام مريح في كافة الظروف.

يضم جهاز أوبو باد2 شاشة فائقة الوضوح مقاسها 11.6 بوصة، تمتاز بدقة 2000 × 2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث فائق السرعة يبلغ 144 هرتزًا، وخمسة مستويات لمعدل التحديث التكيفي لمشاهدة أكثر سلاسة واستهلاك طاقة أكثر كفاءة، إلى جانب تقنية ضبط الألوان بمستوى احترافي مع قيمة Delta E لوضوح الألوان.

وتوفر الشاشة أيضًا تجربة مرئية وصوتية سلسة ونابضة بالحياة في الجهاز اللوحي مع أكثر من 1.07 مليار لون، وقداعتمدت (TÜV Rheinland) الشاشة لتوافقها مع معيار الضوء الأزرق المنخفض الذي يتيح للمستخدمين الاستمتاع بشكل مريح بالمحتوى المرئي لفترات زمنية أطول.

ويأتي جهاز أوبو باد2 اللوحي مجهزًا بأربعة مكبرات صوت مع تجويف مكبر صوت يبلغ cc8.0، إلى جانب تقنيات دولبي فيجن (Dolby Vision)، ودولبي أتموس (Dolby Atmos)، ليوفر لك تجربة ترفيه غامرة ومؤثرات سمعية بصرية متكاملة نابضة بالحياة.

يعمل جهاز أوبو باد2 اللوحي بمعالج (MediaTek Dimensity 9000) الثُماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويضمن هذا المعالج القوي إلى جانب الميزات المتعددة كسعة التخزين الداخلية من نوع 3.1 UFS وذاكرة الوصول العشوائي الرباعية القنوات من نوع LPDDR5 تدفق البيانات بسرعة فائقة واستهلاك الطاقة بفعالية حتى عند استخدام الكثير من التطبيقات والقيام بالعديد من المهام.

ويتميز هذا الجهاز بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 12.4 ساعة متواصلة من مشاهدة الفيديو عند شحن بطاريته كاملة، حيث تأتي بطارية الجهاز بسعة 9510 ميلّي أمبير/ الساعة، لتجربة لا مثيل لها تلبي احتياجات أولئك الذين يستخدمون الجهاز اللوحي للعمل والترفيه على مدار اليوم.

كما يدعم الجهاز تقنية الشحن الفائق السرعة SUPERVOOCTM التي تأتي بقدرة 67 واطًا، مما يتيح إعادة شحن البطارية إلى %100 في 81 دقيقة فقط، ويضمن للمستخدمين استخدامًا مريحًا دون التفكير في عمر البطارية.

Tap, share, and amaze with the #OPPOPad2! 💥💻 Multi-Screen Connect is the tech-tastic trick up your sleeve! 🎩📱 pic.twitter.com/tni7Sd4RUm

— OPPO Arabia (@OPPOArabia) August 21, 2023