بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي

تعتزم حكومة المملكة المتحدة استضافة أول قمة في العالم حول سلامة الذكاء الاصطناعي في (بلتشلي بارك)، موطن خبراء فك الشفرات الذين فككوا الشيفرة التي أنهت الحرب العالمية الثانية.

وقالت الحكومة في بيان صحفي اليوم الخميس إنها سوف تستضيف الاجتماع، الذي سيجمع حكومات دولية وشركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وخبراء في مجال الأبحاث، لمناقشة «التطوير والاستخدام الآمنين لتقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة».

وقالت الحكومة البريطانية إن الحدث سيعقد في الأول والثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسوف ينظر في مخاطر التقنية الناشئة، خًاصة فيما يتعلق بحدود التطوير، ويناقش كيف يمكن تخفيفها من خلال العمل المنسق دوليًا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني (ريشي سوناك) في بيان يوم الخميس: «من أجل اغتنام الفرص الاستثنائية للذكاء الاصطناعي على نحو كامل، يجب علينا السيطرة على المخاطر ومعالجتها لضمان تطورها بأمان في السنوات المقبلة».

وأضاف: «من خلال القوة المشتركة لشركائنا الدوليين، وصناعة الذكاء الاصطناعي المزدهرة والمجتمع الأكاديمي المتخصص، يمكننا تأمين العمل الدولي السريع الذي نحتاج إليه من أجل التطوير الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم».

يُشار إلى أن المتسابقين الأوائل في سباق التقنية الناشئة هم في الأساس شركات التقنية الأمريكية الكبرى، مثل: مايكروسوفت، التي تعد الداعم البارز للشركة الناشئة (أوبن أي آي) OpenAI صاحبة روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT، وجوجل التي طورت روبوت الدردشة (بارد) Bard، وميتا التي طورت نموذج اللغة الكبير (لاما) Llama.

وتعد المملكة المتحدة موطنًا للعديد من الشركات الرائدة المشاركة في البحث والتطوير والإنتاج التجاري للذكاء الاصطناعي، ومن ذلك: شركة (ديب مايند) DeepMind، ومنصة الوسائط الرقمية (سينثاسيا) Synthesia التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام التقنية.

يُشار إلى أن مبنى (بلتشلي بارك) المشهور كان مقرًا لكاسري الشفرات في الحرب العالمية الثانية، الذين ساعدوا في عام 1941 في فك شفرة (إنجما) Enigma السرية التي استخدمتها الحكومة الألمانية لتوجيه العمليات الأرضية-الجوية على الجبهة الشرقية.

وتمكنت العملية، التي قادها عالم الرياضيات الإنجليزي وعالم الحاسوب وعالم التشفير (آلان تورينج)، من فك تشفير الرسائل المتعلقة بالإستراتيجية العسكرية الألمانية. ويعد تورينج على نطاق واسع الأب الروحي لعلوم الحاسوب النظرية والذكاء الاصطناعي.