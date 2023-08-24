أبرز التطبيقات لمساعدة الطلاب في التخطيط للدراسة

يحتاج طالب الثانوية أو الكلية أو الجامعة بشكل خاص إلى تتبع مواعيد المحاضرات والواجبات المنزلية والامتحانات النهائية. بالإضافة إلى ذلك، ربما تشارك في أنشطة بعد المدرسة أو الجامعة كالدورات التدريبية، أو النادي الرياضي، وغير ذلك، وهذا يجعل من الصعب عليك تتبع تواريخ استحقاق المهام والاختبارات.

فإذا شعرت بأنك بحاجة إلى تنظيم مهامك اليومية بشكل أفضل، يمكنك استخدام واحد من التطبيقات التالية التي ستساعدك في التخطيط للدراسة وتذكرك بالامتحانات والمواعيد القادمة:

1- تطبيق Chipper:

يُعد Chipper من أكثر تطبيقات التخطيط للدراسة شعبية وأفضلهم للطلاب، ويمكن أن يساعد استخدامه في تحسين مهارات الطالب في إدارة الوقت بشكل كبير.

يأتي هذا التطبيق مزودًا بالعديد من الأدوات المخصصة للطلاب، وما عليك سوى إضافة جميع الدورات التي تتعلمها حاليًا، وتنظيمها حسب الوقت والتاريخ في الجدول الزمني المدمج.

يتيح لك Chipper أيضًا إضافة الاختبارات وتواريخ استحقاق الواجبات المنزلية والمشاريع الأكاديمية إلى التقويم الخاص بك لمساعدتك في تتبع جميع المواعيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين تذكيرات لتصلك كإشعارات من تطبيق Chipper حتى لا يفوتك الموعد النهائي للمشاريع والواجبات. وعندما تكون مستعدًا للدراسة، افتح تبويب (الدراسة) Study لضبط مؤقت لجلسة الدراسة.

تطبيق Chipper مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Classify:

يمكنك استخدام تطبيق Classify لوضع جدول زمني سهل القراءة والتتبع لمهامك المنزلية ومشاريعك واختباراتك وأي أنشطة أخرى. ويتميز هذا التطبيق بواجهته البسيطة ووجود الكثير من الميزات المفيدة لتتبع الدراسة.

يساعدك Classify في تنظيم حياتك المدرسية بإضافة كل شيء مهم في مكان واحد، كما يوفر قوالب جاهزة للمهام والواجبات المنزلية والمناسبات، وعند اختيار القالب المناسب، يمكنك إضافة جميع تفاصيل المهمة أو الاختبار، ويمكنك إرفاق ملف PDF، وتحديد أولويات المهام، وإضافة مواعيد الاستحقاق، وسينبهك هذا التطبيق بموعد استحقاق مهامك ويمنحك تذكيرات حول المواعيد النهائية القادمة.

تطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق My Study Life:

My Study Life هو تطبيق يساعد الطلاب في التخطيط للدراسة بإضافة المهام والمحاضرات والامتحانات إلى نموذج الجدول الأسبوعي للطلاب. وعند إضافة المحاضرات الدراسية، يمكنك إدخال معلومات مفصلة عنها مثل: رقم الغرفة والوقت واسم المعلم.

تعرض لوحة التحكم جميع المهام والامتحانات والفصول القادمة، مما يساعدك في تذكر جميع المهام المطلوبة منك في اليوم التالي.

تطبيق My Study Life مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق Power Planner:

Power Planner هو تطبيق جدولة بسيط ومناسب لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية وحتى طلاب الجامعات، فهو يساعد في تذكر أوقات المحاضرات وتتبع الاختبارات.

يمكنك إضافة جميع مواعيد المهام والاختبارات والمحاضرات وتتبعها عبر هذا التطبيق، كما يتكامل Power Planner مع تقويم جوجل لتسهيل الوصول إلى المهام المضافة إلى التقويم، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على ميزة تساعدك في تقدير معدلك التراكمي.

تطبيق Power Planner مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Smart Timetable:

للبدء باستخدام Smart Timetable، أضف المحاضرات كأحداث مع عدد المرات تكرار الحدث طوال الفصل الدراسي، وعندما يقترب موعد المحاضرة، سيرسل لك تطبيق Smart Timetable إشعارًا كتذكير.

يتيح لك هذا التطبيق إدخال معلومات إضافية حول كل محاضرة، مثل: اسمها ومكانها ورقم الغرفة واسم المعلم. وكل يوم تُظهر الصفحة الرئيسية للتطبيق محاضرات اليوم، ويمكنك التمرير إلى اليسار لعرض المحاضرات القادمة في الأيام التالية. وستجد أيضًا تبويب (مهمة) task حيث يمكنك إضافة مهامك القادمة ووضع علامة عليها بمجرد الانتهاء.

تطبيق Smart Timetable مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.