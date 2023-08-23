OpenAI تتيح للشركات تخصيص GPT-3.5 Turbo.. عاجل

أعلنت OpenAI أن الشركات يمكنها الآن تخصيص GPT-3.5 Turbo باستخدام بياناتها، مما يسهل تحسين موثوقية نموذج الذكاء الاصطناعي المولد للنص مع بناء سلوكيات محددة.

وتشير الشركة إلى أنها تتيح في وقت لاحق من هذا الخريف GPT-4 للغرض نفسه. ويمنح هذا التحديث المطورين القدرة على تخصيص النماذج ذات الأداء الأفضل لحالات الاستخدام الخاصة وتشغيل هذه النماذج المخصصة على نطاق واسع.

وأظهرت الاختبارات المبكرة أن النموذج المخصص الناتج يتطابق أو يتجاوز قدرات GPT-4 في مهام معينة. ويتيح التخصيص للشركات تحسين ChatGPT بشكل أساسي ليصبح نموذج أكثر تركيزًا وفعالًا بشكل خاص في مهام معينة.

ومن شأن التدريب الخاضع للإشراف إنشاء روبوت فريد للشركة العميلة بحيث يقدم استجابات موثوقة بلغة معينة أو بصياغة أكثر إيجازًا. وحتى الآن، اقتصر عملاء الشركات على متغيرات GPT-3 لهذا الغرض، مثل davinci-002 أو babbage-002.

ويأتي النموذج مدربًا بشكل سابق على البيانات العامة، مثل GPT-4، حتى شهر سبتمبر 2021 قبل تغذيته ببيانات الشركة. وقالت OpenAI: “لن يتم استخدام أي من هذه البيانات، ولا أي مدخلات أو مخرجات، لتدريب النماذج خارج الشركة العميلة”.

وتشمل الاستخدامات الأخرى التأكد من تدريب الروبوت على تقليد الشخصيات الواضحة والمتميزة للعلامات التجارية لتكون أكثر اتساقًا.

ويمكن لشركات البرمجيات استخدامه للتعليمات البرمجية الروتينية، مثل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات أو لتنسيق مقتطفات التعليمات البرمجية وإكمالها بشكل موثوق.

وأطلقت الشركة في وقت سابق من هذا العام النموذج اللغوي GPT-3.5 Turbo، وأشارت إلى أنه مثالي لحالات الاستخدام غير المخصصة للدردشة.

ومنذ إصدار GPT-3.5 Turbo، طلب المطورون والشركات القدرة على تخصيص النموذج لإنشاء تجارب فريدة ومتميزة للمستخدمين.

ويمكن لهذا النموذج اللغوي التعامل في المرة الواحدة مع 4000 رمز مميز، التي تمثل أحرفًا أو كلمات أو كلمات فرعية أو أجزاء أخرى من النص أو التعليمات البرمجية.

ويمثل هذا الرقم ضعف ما يمكن أن تفسره النماذج المعروضة سابقًا. وأضافت الشركة أن المختبرين الأوائل تمكنوا من إجراء توجيهات أقصر بنسبة 90 بالمئة بعد تجهيز GPT-3.5 بتعليمات مخصصة.

وتقدم مايكروسوفت أيضًا نماذج لغوية قائمة على GPT قابلة للتحسين كجزء من خدمات AI Builder و Power Virtual Agents الهادفة إلى الاتصال بالبيانات الداخلية للشركة لصياغة الاستجابات.

وتطرحها مايكروسوفت كوسيلة لتلخيص المعلومات أو إنشاء محتوى لحملات البريد الإلكتروني.

ويمكن لروبوتات الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص من مايكرسوفت الاتصال ببيانات الشركة لتوليد استجابات من قاعدة بيانات الشركة.

ويتطلب التخصيص حاليًا إعداد البيانات وتحميل الملفات الضرورية وإنشاء مهمة التخصيص من خلال واجهة برمجة تطبيقات OpenAI.

وتقول الشركة: “يجب أن تمر جميع بيانات التخصيص عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاضعة للإشراف ونظام الإشراف العامل بواسطة GPT-4 لمعرفة إذا كانت تتعارض مع معاييرنا للسلامة”.

وتخطط OpenAI في المستقبل لإطلاق واجهة مستخدم من أجل التخصيص باستخدام لوحة معلومات للتحقق من حالة أعباء عمل التخصيص المستمرة.

وبالنسبة لسعر التخصيص، فإن GPT-3.5 يكلف 0.0080 دولار لكل 1000 رمز مميز للتدريب، و 0.0120 دولار لكل 1000 رمز مميز لمدخلات الاستخدام، و 0.0120 دولار لكل 1000 رمز مميز لمخرجات الاستخدام.

وتشير OpenAI إلى أن مهمة التخصيص للنموذج اللغوي GPT-3.5-turbo مع ملف تدريبي مكون من 100000 رمز مميز، أو نحو 75000 كلمة، تكلف نحو 2.40 دولارًا.