IBM تستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة كوبول إلى جافا

كشفت شركة IBM عن Code Assistant، الذي يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء التعليمات البرمجية لترجمة التعليمات البرمجية للغة كوبول إلى جافا، وذلك سعيًا لتقديم حل جديد لمشكلة تحديث تطبيقات كوبول.

ومن المقرر أن يصبح Code Assistant متاحًا بشكل عام في الربع الأخير من عام 2023، ويدخل في المعاينة خلال مؤتمر TechXchange الذي تنظمه شركة IBM في لاس فيغاس في أوائل شهر سبتمبر من هذا العام.

وتعد لغة كوبول، أو اللغة المشتركة الموجهة للأعمال، واحدة من لغات البرمجة الأقدم المستخدمة، ويعود تاريخها إلى عام 1959 تقريبًا. ووفقًا لدراسة استقصائية أجريت عام 2022، هناك أكثر من 800 مليار سطر تعليمات برمجية من كوبول مستخدمة في أنظمة الإنتاج، مقارنة بنحو 220 مليارًا في عام 2017.

وتعتبر لغة كوبول صعبة التنقل وغير فعالة، ولكن التخلي عنها بالنسبة للمؤسسات الكبيرة يعتبر أمرًا معقدًا ومكلفًا، وذلك بالنظر إلى قلة عدد خبراء كوبول في العالم.

وعندما استبدل بنك الكومنولث الأسترالي منصة كوبول الأساسية في عام 2012، استغرق الأمر خمس سنوات وبلغت تكلفته أكثر من 700 مليون دولار.

وصممت الشركة Code Assistant لمساعدة الشركات في إعادة هيكلة تطبيقاتها للحاسبات المركزية بشكل مثالي، مع الحفاظ على الأداء والأمان،

ويعمل Code Assistant بشكل داخلي كإعداد محلي أو في السحابة كخدمة مُدارة، ويُشغل بواسطة نموذج إنشاء التعليمات البرمجية CodeNet، الذي يمكنه فهم كوبول وجافا و 80 لغة برمجة مختلفة.

وبنت IBM نموذج ذكاء اصطناعي جديد لإنشاء التعليمات البرمجية لتحويل برامج كوبول القديمة إلى جافا مع درجة عالية من الطبيعية في التعليمات البرمجية المولدة.

وبالإضافة إلى تحويل التعليمات البرمجية، يدعم Code Assistant دورة حياة تحديث التطبيق الكاملة ويساعد المطورين في فهم التعليمات البرمجية المترجمة وإعادة هيكلتها وتحويلها والتحقق من صحتها في بنية حديثة.

وصممت الشركة CodeNet، المُدرب باستخدام 1.5 تريليون رمز مميز ويحتوي على 20 مليار معلمة، باستخدام نافذة سياق كبيرة تتضمن 32000 رمز مميز، وذلك لالتقاط السياق الأوسع من أجل تحويل كوبول إلى جافا بكفاءة أكبر.

وتعد المعلمات بمثابة أجزاء النموذج المستفادة من بيانات التدريب التاريخية وتحدد بشكل أساسي مهارة النموذج في حل مشكلة ما، بينما تمثل الرموز المميزة نصًا خامًا، في حين تشير نافذة السياق إلى النص الذي يأخذه النموذج في الاعتبار قبل إنشاء نص إضافي.

ويتخذ Code Assistant خطوات لتجنب التضحية بقدرات كوبول مع تقليل التكاليف وإنتاج تعليمات برمجية يسهل صيانتها، على عكس بعض العروض المنافسة في السوق.

وترى IBM أن أدوات مثل Code Assistant مهمة لنموها المستقبلي، حيث إن نحو 84 بالمئة من عملاء الحاسبات المركزية لشركة IBM يعتمدون على كوبول، ومعظمهم من العملاء في القطاعين المالي والحكومي.

وبينما لا يزال قسم الحواسيب المركزية في IBM يشكل جزءًا كبيرًا من أعمالها الإجمالية، فإن الشركة تنظر إلى الحواسيب المركزية كجسر لبيئات الحوسبة الهجينة الموسعة والمربحة التي تستضيفها أيضًا.