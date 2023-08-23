ون بلس تعمل على تطوير أدوات ذكاء اصطناعي جديدة

يعمل فريق الأبحاث في شركة ون بلس OnePlus الصينية على صناعة أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي في هواتفها الذكية.

وقال الفريق، الذي يُعرف باسم OneLab، عبر منشور في المنتدى الرسمي للشركة إنه يتطلع إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر بعض الأفكار، كما أجرى استطلاعًا للرأي لمعرفة آراء المستخدمين بشأنها.

وتضمن الاستطلاع وصفًا تفصيليًا ولقطات للشاشة من الأدوات التي تعمل ون بلس على تطويرها، مما يشير إلى قرب إطلاق تلك الأدوات، كما طلبت ون بلس من المستخدمين تقييم فائدة الأدوات التي تنوي طرحها على مقياس من 1 إلى 10.

وتشمل الأدوات الجديدة تطبيقًا لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، وتطبيقًا تعليميًا قابلًا للتخصيص، كما قدمت الشركة عددًا من الملحقات لمتصفح الإنترنت للتحقق من البيانات، وإيجاد الوظائف، والتحقق من الصور لمعرفة كونها حقيقية أم مولٌدَة عبر الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تلخيص صفحات الإنترنت.

وتتيح الشركة استطلاع الرأي لكافة المستخدمين بصرف النظر عن امتلاكهم هواتف ذكية من ون بلس، ودون إلزامهم بتقديم بيانات شخصية مثل العمر والجنس وبلد الإقامة.

ولا يُعرف تحديدًا نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستبني عليها ون بلس أدواتها الجديدة، وما إذا كانت تطور نموذجًا خاصًا بها أو تعتمد على النماذج الأخرى مثل نموذج GPT-4 المملوك لشركة OpenAI.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة أدواتها الجديدة مع إطلاق واجهة OxygenOS 14 المبنية على نظام أندرويد 14 لاحقًا هذا العام.