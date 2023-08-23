واتساب تتيح إنشاء مجموعات دون تسميتها.. عاجل

قدمت واتساب اليوم ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات عبر تطبيق المراسلة الفورية دون الحاجة إلى تسميتها، وهو تحديث للطريقة الحالية التي تتطلب من المستخدمين تحديد أسماء المجموعات أثناء الإنشاء.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، عن التحديث عبر صفحته ضمن فيسبوك وقناة ميتا عبر إنستاجرام. وتساعد هذه الميزة المستخدمين على إنشاء مجموعة، حتى لو لم يقرروا موضوعًا بعد أو يحتاجون إلى إنشاء مجموعة بسرعة.

ومع ذلك، على عكس مجموعة واتساب النموذجية التي يمكنها إضافة ما يصل إلى 1024 مشاركًا، أكد تطبيق المراسلة أن المجموعات غير المسماة تقتصر على ستة مشاركين. وتشير الشركة إلى أنها تسمي هذه المجموعات ديناميكيًا بناءً على المستخدمين المضافين إلى المجموعة.

ويظهر اسم المجموعة بشكل مختلف لكل مشارك، اعتمادًا على كيفية حفظ جهات الاتصال عبر هواتفهم. وأوضح التطبيق أنه إذا انضممت إلى مجموعة غير مسماة مع أشخاص لم يحفظوا رقمك ضمن جهات اتصالهم، فإن رقم هاتفك يكون مرئيًا في اسم المجموعة.

ويشير هذا إلى أن الميزة تستهدف على الأرجح الأصدقاء والعائلة الذين يعرفون بعضهم بعضًا. وتخطط الشركة لطرح الميزة الجديدة التي تركز على المجموعة عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويأتي تحديث واتساب الجديد بعد أيام قليلة من إضافة تطبيق المراسلة دعمًا للصور العالية الدقة، كما أوضح التطبيق، الذي يضم أكثر من ملياري مستخدم على مستوى العالم، أنه يعمل أيضًا على تقديم دعم الفيديو العالي الدقة في المستقبل القريب.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، حدثت واتساب تطبيقها بميزات تشمل مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو والقدرة على تسجيل رسائل الفيديو القصيرة ومشاركتها.