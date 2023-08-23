هواوي تواجه تباطؤًا في نمو HarmonyOS

طرحت شركة هواوي نظامًا جديدًا لتشغيل الأجهزة المحمولة، ولكنه يواجه تباطؤًا في النمو حيث لا تزال حصته السوقية منخفضة.

وأصدرت شركة الاتصالات الصينية مؤخرًا نظام HarmonyOS 4، الذي يتضمن المساعد الصوتي Xiao Ai المرتبط بنموذج الذكاء الاصطناعي للشركة Pangu، حيث إن هذا المساعد الصوتي قادر على المشاركة في محادثات طبيعية أكثر وتلخيص النصوص.

وقال ريتشارد يو، الذي يقود مجموعة أعمال الهواتف الذكية في هواوي، عند تقديم نظام التشغيل المحدث في مؤتمر مطوري الشركة في 4 أغسطس: “في السنوات الأربع الماضية، قطع نظام HarmonyOS البيئي شوطًا طويلًا، وتغلبنا على العديد من التحديات وقطعنا خطوات كبيرة”.

كشفت شركة هواوي للمرة الأولى عن HarmonyOS كنظام تشغيل للأجهزة الذكية المتصلة، ولكن وضعت الولايات المتحدة شركة هواوي في عام 2019 على قائمة الكيانات المحظورة، وهي خطوة قيدت صادرات التكنولوجيا إلى الشركة.

ونتيجة لذلك، لم تعد هواتف هواوي قادرة على استخدام نظام التشغيل أندرويد، مما اضطر الشركة إلى اعتماد HarmonyOS كنظام تشغيل للهواتف الذكية.

ومع ظهور HarmonyOS عبر عدد متزايد من أجهزة الشركة، دعت هواوي الشركات المصنعة إلى تطوير إلكترونيات استهلاكية متوافقة مع نظام التشغيل.

واعتبارًا من شهر يوليو، كان هناك أكثر من 700 مليون جهاز عامل بنظام التشغيل HarmonyOS، الأمر الذي يمثل زيادة بنحو 20 بالمئة بالمقارنة مع شهر نوفمبر من العام الماضي.

ومع ذلك، تباطأ النمو بين عامي 2021 و 2022، عندما تضاعف عدد أجهزة HarmonyOS ثلاث مرات تقريبًا خلال فترة 12 شهرًا.

ويبدو أن معظم النمو الأخير جاء من المنتجات المتوافقة مع HarmonyOS، بينما تعاني الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل HarmonyOS من ضعف المبيعات.

ويتعلق السبب الرئيسي لضعف الأرقام في عدم قدرة هواوي على تصنيع هواتف 5G بسبب القيود الأمريكية على الوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة.

ووفقًا لبيانات من شركة Counterpoint، فإن الحصة السوقية للنظام التشغيلي بلغت 2 بالمئة عبر جميع الهواتف الذكية على مستوى العالم، بينما بلغت حصته السوقية 8 بالمئة فقط في الصين.

وفي أوائل عام 2010، كانت هناك منافسة حول نظام تشغيل الهواتف الذكية الذي يحتل المرتبة الثالثة بعد أندرويد و iOS. ومن بين المتنافسين نظام التشغيل فايرفوكس من موزيلا وتايزن من سامسونج، ولكن فشلت أنظمة التشغيل الأخرى في جذب المستهلكين، وتلاشت البدائل لاحقًا.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة هواوي لوسائل الإعلام الصينية: “هناك حاجة إلى حصة سوقية تبلغ 16 بالمئة من أجل بقاء نظام التشغيل. اضطرت هواوي أساسًا للانضمام إلى سباق أنظمة التشغيل ردًا على العقوبات الأمريكية، إلا أن هناك احتمالًا بأن ينضم HarmonyOS إلى صفوف المتنافسين أيضًا”.

وتشهد شركة هواوي في الوقت الحالي انتعاشًا في مبيعات الهواتف الذكية المتطورة، وتحاول الشركة إعادة إحياء نشاطها في مجال الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس، ولكن هناك محادثات في الولايات المتحدة حول تشديد الضوابط ضدها، مما قد يؤثر في فرص انتشار HarmonyOS.